Dezbatere academică sau dezbatere etnică? / UDMR reacționează vehement după propunerea de fuziune a UMFST cu Universitatea de Arte din Tg. Mureș / „Köszönöm, de nem”

Universitatea de Arte din Târgu Mureș (UAT) nu va fuziona cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (UMFST), a anunțat rectorul UAT, prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan.

Decizia a fost luată în urma consultării comunității academice și vine pe fondul unei propuneri publice lansate de rectorul UMFST, Leonard Azamfirei, care avea în vedere consolidarea universitară la nivel local.

Rectorul Sorin Crișan a declarat că se simte onorat de invitația formulată de conducerea UMFST și a subliniat că o astfel de propunere poate fi văzută, în principiu, ca o inițiativă de întărire a mediului academic din Târgu Mureș și din România, dar a adăugat, în același timp, că dorește să evite cu orice preț o politizare a subiectului.

„Suntem o universitate bilingvă”

Conducerea Universității de Arte consideră că o eventuală fuziune ar pune în pericol specificul instituției.

„Noi suntem o universitate bilingvă, care funcționează pe principiul parității, cu două facultăți de arte, în limba română, și Facultatea de Arte în limba maghiară. Credem că această structură, această arhitectură universitară nu ar mai putea să fie protejată în cadrul unei universități comprehensive”, a afirmat Sorin Crișan.

Rectorul a precizat că, în urma consultării cadrelor didactice, a personalului administrativ și a studenților, UAT nu poate da curs propunerii de fuziune.

Această propunere de unificare a celor două universități a venit din partea rectorului UMFST, Leonard Azamfirei, în cadrul Galei UMFST, în demersul unui proiect comun, prezentat ca o alternativă la „izolarea instituțională”, pe modelul fostei Universități „Petru Maior”, care a fuzionat anterior cu UMFST.

Reacții politice vocale

Această idee a rectorului UMFST a generat reacții politice și instituționale vocale.

UDMR Mureș a catalogat-o drept o posibilă tentativă de știrbire a autonomiei universitare.

Într-un comunicat de presă, organizația a transmis o poziție fermă în favoarea menținerii independenței Universității de Arte din Târgu Mureș.

„Autonomia Universității de Arte din Târgu Mureș trebuie păstrată, iar orice inițiativă sau propunere care vizează absorbția sau subordonarea acestei instituții indică o direcție greșită”, se arată în comunicatul UDMR. Reprezentanții formațiunii politice susțin că declarațiile privind o eventuală fuziune au fost făcute fără consultări profesionale oficiale și fără dialog instituțional cu conducerea universității, cadrele didactice sau studenții.

UDMR: „Valoarea UAT este dată de libertatea intelectuală și autonomia instituțională”

UDMR subliniază că Universitatea de Arte nu este „un simplu element organizațional”, ci „un spațiu academic și creativ autonom, cu o logică profesională, tradiții și misiune proprie”, iar valoarea acesteia este dată de libertatea intelectuală și autonomia instituțională.

Potrivit organizației, Târgu Mureș este un oraș universitar puternic prin diversitatea instituțiilor sale de învățământ superior, nu prin centralizarea lor într-o singură structură.

În final, UDMR își declară deschiderea pentru forme de cooperare între universități, dar doar pe baza unui parteneriat egal, care să respecte identitatea și libertatea decizională a fiecărei instituții. „Viitorul municipiului Târgu Mureș nu stă în centralizare, ci într-o cooperare construită pe încredere, dialog și respect reciproc”, se mai arată în comunicat.

Informații de context

După cum era de așteptat, subiectul a suscitat un interes aparte în presa maghiară și în comunitățile de etnici maghiari din Transilvania, pentru care educația în limba maghiară și autonomia instituțională sunt teme sensibile.

UMFST a mai generat, în trecut, tensiuni legate de înființarea de programe cu predare în limba engleză sau de statutul secțiilor maghiare – temă, din nou, sensibilă, discutată aprins și în presa din Ungaria.