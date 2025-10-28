Roboții umanoizi, pariul cel mare în inteligența artificială. Cât de aproape suntem?

Roboții umanoizi – următoarea mare mutare în tehnologie

Entuziasmul pentru inteligența artificială întrupată crește pe zi ce trece, pe măsură ce roboții umanoizi se apropie tot mai mult de piața reală. În cadrul evenimentului de investiţii Future Investment Initiative, desfășurat marți la Riad – Arabia Saudită, Cathie Wood, directoarea companiei americane Ark Invest, a descris aceste tehnologii drept următoarea mare mutare în tehnologie.

„Cred că următorul mare val îl vor reprezenta roboții umanoizi. Și că aceasta va fi cea mai mare dintre toate oportunitățile AI întrupate”, a declarat pentru CNBC șefa Ark Invest, firmă specializată în investiții în tehnologie disruptivă.

Serviciile se robotizează rapid

Aceste mașini, create să semene cu oamenii în mișcare și formă, sunt dezvoltate pentru a prelua sarcini în industrie și servicii, iar pe partea de mobilitate, robotaxiurile urmează să revoluționeze transportul și curieratul.

„Robotaxiurile vor transforma complet lumea transportului, iar în sănătate AI va avea, probabil, una dintre cele mai profunde aplicații”, a explicat Wood, arătând că, în ciuda scepticismului unor investitori privind rentabilitatea rapidă, investițiile în domeniu cresc.

Specialiștii estimează că roboții umanoizi ar putea intra pe scară largă în industrie în următorii cinci ani, în timp ce robotaxiurile sunt deja testate public în mai multe orașe ale lumii.

Optimus, biped și autonom

Pe lângă aplicațiile evidente din producție și servicii, roboții umanoizi sunt văzuți drept soluții pentru lipsa forței de muncă în industrii aflate sub presiune. Companii precum Tesla, Figure sau Agility Robotics își împing prototipurile din fabrici direct în scenarii din ce în ce mai reale, de la manipularea produselor până la asistență în retail.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, susține că robotul Optimus ar putea ajunge să reprezinte până la 80% din valoarea companiei, ceea ce indică miza uriașă pe care industria o vede în această tehnologie. Tesla Optimus este un robot umano-id în dezvoltare de către Tesla, descris ca o mașinărie bipedă, autonomă, concepută să efectueze sarcini „nesigure, repetitive sau plictisitoare” pentru oameni.

Revoluția AI a început deja

Wood consideră că productivitatea va crește accelerat datorită AI: „Sunt cu adevărat entuziasmată de cât de mult îmi va crește productivitatea ca individ datorită AI. Deja s-a întâmplat asta în ceea ce privește cercetarea”. De exemplu, companii din domeniul sănătăţii au raportat că numărul de ipoteze testate anual cu ajutorul inteligenței artificiale a crescut de la aproximativ 20 la 200, iar durata dezvoltării unui medicament a putut să scadă de la 13 ani la circa 8 ani, cu costuri reduse considerabil.

Chiar dacă se așteaptă la un „test de realitate” pe termen scurt, Wood susține că evaluările din Big Tech vor fi justificate în următorii cinci ani. Iar odată cu ieșirea roboților umanoizi din laborator, revenirea la normal s-ar putea să arate… complet diferit.