INS: A scăzut producția de energie în termocentrale, centrale nucleare și în instalații fotovoltaice

Producția de energie în termocentrale, centrale nucleare și în instalații fotovoltaice din România a scăzut în luna februarie 2026, arată datele Institutului Național de Statistică publicate vineri.
INS: A scăzut producția de energie în termocentrale, centrale nucleare și în instalații fotovoltaice
17 apr. 2026, 09:45

Potrivit statisticilor oficiale, în februarie resursele de energie primară au scăzut cu 1,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 2,8%, față de perioada similară din 2025.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 5274,8 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 62,4 mii tep față de aceeași perioadă din 2025. Producţia internă a însumat 2688,6 mii tep, în scădere cu 56,5 mii tep (-2,1%), iar importul a fost de 2586,2 mii tep, în scădere cu 5,9 mii tep (-0,2%).

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 12138,5 milioane kWh, în creștere cu 326,2 milioane kWh față de februarie 2025.

Producţia din termocentrale a fost de 3484,9 milioane kWh, în scădere cu 240,6 milioane kWh (-6,5%). Producţia din hidrocentrale a fost de 2497,1 milioane kWh, în creștere cu 796,6 milioane kWh (+46,8%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 1878,6 milioane kWh, în scădere cu 61,3 milioane kWh (-3,2%).

Producţia din centralele electrice eoliene a fost de 1361,4 milioane kWh, în creștere cu 351,4 milioane kWh, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a fost de 323,2 milioane kWh, în scădere cu 36,2 milioane kWh.

Consumul final de energie electrică, în această perioadă, a fost de 8783,0 milioane kWh, cu 0,8% mai mic față de februarie 2025, iar consumul final de energie electrică în economie a crescut cu 0,3%, iluminatul public a crescut cu 2,9%, iar consumul populației a scăzut cu 4,4%.

Exportul de energie electrică a fost de 2122,5 milioane kWh, în creștere cu 155,9 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 1233,0 milioane kWh, în creștere cu 236,9 milioane kWh.

