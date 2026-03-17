Dronă dotată cu încărcătură explozivă, găsită într-o localitate din Republica Moldova

O dronă dotată cu încărcătură explozivă a fost găsită marți într-o localitate din Republica Moldova, la 2 kilometri de linia de frontieră cu Ucraina. Specialiștii vor efectua o explozie controlată.
Foto: Guvernul republicii Moldova
Cosmin Pirv
17 mart. 2026, 12:47, Știri externe

O dronă a fost găsită marți dimineața în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă din republica Moldova, la aproximativ 2 km de linia de frontieră,

Poliția de Frontieră informează că aparatul este activ și, conform evaluării vizuale, este posibil să fie dotat cu încărcătură explozivă.

Specialiștii Secției tehnico-explozive vor efectua o explozie controlată, iar zona este asigurată prin paza perimetrului pentru siguranța localnicilor.

„În dimineața zilei de 17 martie 2026, ora 01:30, în zona de responsabilitate a SPF Olănești, flancul drept, la aproximativ 200 m de la frontiera de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM), polițiștii de frontieră au observat și auzit un aparat de zbor necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed. Potrivit datelor constatate la fața locului, obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 m, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova în sectorul menționat, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani”, a transmis Poliția de frontieră.

Reprezentanții Guvernului transmit că localnicii din zonă sunt evacuați.

 

