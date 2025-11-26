„Nu vă e rușine?”. Parlamentarii opoziției au oprit discursul președintelui Nicușor la fraza despre Ucraina

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a prezentat miercuri, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, direcţiile prioritare ale politicii externe şi de securitate ale ţării, în cadrul Strategiei de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Momentul a fost marcat însă de mai multe incidente provocate de parlamentari din opoziţie, care au întrerupt în repetate rânduri discursul şefului statului, în special când acesta a vorbit despre sprijinul pentru Ucraina.

„Vom sprijini în continuare Ucraina”, a afirmat Nicuşor Dan după care la scurt timp, din băncile opoziţiei, s-au auzit strigăte precum „Nu vă e ruşine?”, „România când o sprijiniţi?” şi huiduieli prelungite. Reacţiile au obligat preşedintele să îşi întrerupă discursul de mai multe ori, în timp ce preşedintele de şedinţă le cerea parlamentarilor să respecte procedura şi să păstreze liniștea în sală.

În debutul intervenţiei sale, Nicuşor Dan a subliniat că România trebuie să îşi facă auzită „mult mai pregnant” vocea pe plan extern.

„Ne propunem să consolidăm parteneriatele noastre strategice şi să întărim rolul României în organismele şi formatele multilaterale: Uniunea Europeană, NATO, dar şi Iniţiativa celor Trei Mări, formatul B9. Sunt locuri în care vocea României trebuie să se audă mult mai pregnant”, a declarat preşedintele.

Şeful statului a reafirmat şi angajamentul României faţă de stabilitatea şi dezvoltarea vecinilor din regiune.

„Vom susţine în continuare stabilitatea şi dezvoltarea Republicii Moldova. Este un obiectiv important al politicii noastre externe. Vom sprijini în continuare Ucraina. Vom susţine, de asemenea, securitatea în zona Balcanilor de Vest şi vom susţine integrarea în Uniunea Europeană a vecinilor noştri. Este o condiţie a stabilităţii noastre viitoare”, a punctat Nicuşor Dan.

Rolul Mării Negre

Preşedintele a insistat şi asupra rolului strategic al Mării Negre pentru România, atât ca sursă de vulnerabilitate, cât şi de oportunitate.

„Marea Neagră este un punct important în politica noastră externă. Pentru că, aşa cum am spus, este, pe de o parte, o vulnerabilitate. Pe de altă parte, poate să fie o mare oportunitate”, a afirmat acesta.

În timp ce puterea a salutat direcţiile anunţate de preşedinte, opoziţia l-a acuzat că pune accentul pe angajamentele externe în detrimentul problemelor interne, reproşând că „România reală” – afectată de preţuri mari, infrastructură precară şi crize sociale – nu se regăseşte suficient în priorităţile prezentate.