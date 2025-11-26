Uber a lansat primele robotaxiuri complet autonome la Abu Dhabi

Într-un parteneriat cu compania chineză de vehicule autonome WeRide, Uber a lansat miercuri, în Abu Dhabi, primele sale curse complet autonome din Orientul Mijlociu.

Este „primul serviciu de robotaxi complet autonom din regiune”, potrivit reprezentanților Uber, citați de CNBC.

Disponibile doar în zone selecte

Utilizatorii din capitala Emiratelor Arabe Unite pot comanda un robotaxi WeRide direct din aplicație. Vehiculele autonome circulă doar în anumite zone ale Insulei Yas – o importantă destinație de agrement din Abu Dhabi. Pasagerii care vor să testeze mașinile fără șofer își pot mări șansele selectând în aplicație opțiunea specială dedicată curselor autonome.

Parteneriatul dintre Uber și WeRide a fost anunțat încă din septembrie 2024, iar primele curse autonome – cu operator de siguranță la bord – au început în Abu Dhabi în decembrie. Cele două companii au testat robotaxiuri cu operator și în Riad (Arabia Saudită).

Planurile Uber pentru servicii autonome

Uber a anunțat că intenționează să extindă serviciul în alte 15 orașe, inclusiv din Europa, în următorii cinci ani.

În Statele Unite, Uber oferă deja servicii similare în Austin, Phoenix și Atlanta, prin Waymo, divizia de autonomie aparținând Alphabet. Compania „a mizat puternic pe tehnologia vehiculelor autonome”, semnând în iulie un acord pe șase ani cu producătorul de vehicule electrice Lucid și startup-ul Nuro.

Cursă contra cronometru pentru taxiurile viitorului

WeRide operează deja robotaxiuri complet autonome în Beijing și Guangzhou, iar extinderea în Emiratele Arabe Unite reprezintă unul dintre cele mai importante progrese ale sale la nivel mondial.

Uber nu a dezvăluit cum sunt împărțite veniturile obținute din cursele robotaxi între companie și partenerii săi tehnologici. În același timp, concurența din industrie devine tot mai puternică. Lyft, principalul rival al Uber din Statele Unite, a anunțat recent un parteneriat cu Waymo de la Alphabet (Google) pentru a introduce robotaxiuri în orașul Nashville, începând de anul viitor.