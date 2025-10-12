Care sunt, în opinia lui Stelian Bujduveanu, principalele probleme ale Capitalei

„Sunt trei mari probleme, care afectează Capitala. Transportul în comun, şi aici s-a făcut referire la proiectul de reabilitare a şinelor de tramvai. Însemna personal, autorizaţia de construire, am început lucrările. Sunt 50 de kilometri de şine, care vor intra în refacere total, în total 150”, a declarat Bujduveanu, la Digi24.

Întrebat despre lucrările la linia 5 de tramvai, Bujduveanu a spus:

„Este şi acela, va fi tramvaiul corporatiştilor. Nu se poate circula. Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie. Şi în luna decembrie îl vom pune în funcţie. Nu poţi să-l pui în funcţie fără să ai peroane. El este în proporţie de 99% finalizat. E pusă tensiunea. Tramvaiul poate circula, dar pentru riscul călătorilor aşteptăm staţiile care au fost comandate. În decembrie îi dau drumul, da. E un proiect la care ţin foarte mult. Eu l-am început în urmă cu 4 ani de zile, de când s-a redeschis linia la Graţioasa.”

Cât despre reţeaua de termoficare, Bujduveanu spune că e „o altă problemă reală care se transpune într-un proiect. Termoficarea astăzi e din total o mie de kilometri de reţeaua principală. Primăria Municipului Bucureşti a reuşit să schimbe 200 km. Iar în anul acesta încă 50 de kilometri. Deci 250 de kilometri în total o mie de kilometri pe reţea principală”.

Bujduveanu a amintit şi problema urbanizării

„Municipul Bucureşti are un plan urbanistic general învechit, care a fost aprobat în anii 2000. Iar redactarea lui s-a întâmplat în 97–2000. Nu mai suntem întotdeauna cu realitatea. Din perspectiva noastră, a mea, a administraţiei, cele mai mari probleme ale oraşului sunt legate de transport, termoficare şi urbanizare. Celelalte ţin de funcţionarea oraşului, de investiţii în realizarea lor. Ruim de parcuri, când în ultimele luni de zile am intrat masiv pe baza parcuri, pe reamenajarea aleilor din parcuri, pe repunerea iluminatului pe poziţii. Sunt anumite restanţe pe care le are acest municipiu şi nu datorită unui primar, ci datorită unei subfinanţări”.