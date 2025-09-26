Prima pagină » Politic » Finanțare de 42,5 milioane lei pentru o porțiune a rețelei de termoficare. Anunțul primarului general interimar al Capitalei

Finanțare de 42,5 milioane lei pentru o porțiune a rețelei de termoficare. Anunțul primarului general interimar al Capitalei

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri obținerea unei finanțări de 42,5 milioane de lei pentru modernizarea unei porțiuni importante a rețelei de termoficare din zona Valea Cascadelor.
Finanțare de 42,5 milioane lei pentru o porțiune a rețelei de termoficare. Anunțul primarului general interimar al Capitalei
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
26 sept. 2025, 11:25, Politic

„În București, să promiți că nu vor mai fi avarii la apă caldă e ca și cum ai promite că n-o să mai fie ambuteiaje la Piața Victoriei… Dar ceva concret facem: am atras o nouǎ finanțare de 42,5 milioane de lei pentru modernizarea unei porțiuni esențiale a rețelei de termoficare din zona Valea Cascadelor”, a scris edilul pe Facebook.

Potrivit lui Bujduveanu, va însemna „mai puține întreruperi și un sistem mai stabil pentru locuitorii din Militari, Crângași și Politehnica. Avem proiectul, autorizația și contractul – lucrările încep acum și durează 12 luni”.