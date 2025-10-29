Prima pagină » Comunicate » Fonduri europene: Până la 650.000 euro/mw nerambursabili fără cofinanțare pentru panouri fotovoltaice

Fonduri europene: Până la 650.000 euro/mw nerambursabili fără cofinanțare pentru panouri fotovoltaice

În contextul creșterii accelerate a prețurilor la energia electrică și al presiunilor tot mai mari asupra costurilor de producție din sectorul agricol și industria alimentară, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), lansează o nouă Schemă de ajutor de stat finanțată din Fondul pentru Modernizare, prin care sprijină investițiile în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului.
Fonduri europene: Până la 650.000 euro/mw nerambursabili fără cofinanțare pentru panouri fotovoltaice
Mediafax
29 oct. 2025, 11:32, Comunicate

Această inițiativă oferă întreprinderilor posibilitatea de a-și produce propria energie verde, reducând dependența de rețelele publice și costurile operaționale, cu efect direct asupra competitivității economice și sustenabilității activității, în contextul accesării de finanțări nerambursabile pentru modernizarea sectorului agroalimentar.

Programul beneficiază de un buget total de 500 milioane euro, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde lei, pentru perioada 2023–2028. Numai pentru sesiunea de depunere din anul 2025 au fost alocate 150 milioane euro, fonduri destinate exclusiv investițiilor care produc energie regenerabilă pentru consum propriu. Finanțarea se acordă sub formă de ajutor nerambursabil, acoperind până la 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei maxime de 20 milioane euro per beneficiar, și are ca scop consolidarea independenței energetice a fermierilor și procesatorilor din industria alimentară.

Citeşte comunicatul integral AICI