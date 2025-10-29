Fonduri europene: Până la 650.000 euro/mw nerambursabili fără cofinanțare pentru panouri fotovoltaice

Această inițiativă oferă întreprinderilor posibilitatea de a-și produce propria energie verde, reducând dependența de rețelele publice și costurile operaționale, cu efect direct asupra competitivității economice și sustenabilității activității, în contextul accesării de finanțări nerambursabile pentru modernizarea sectorului agroalimentar.

Programul beneficiază de un buget total de 500 milioane euro, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde lei, pentru perioada 2023–2028. Numai pentru sesiunea de depunere din anul 2025 au fost alocate 150 milioane euro, fonduri destinate exclusiv investițiilor care produc energie regenerabilă pentru consum propriu. Finanțarea se acordă sub formă de ajutor nerambursabil, acoperind până la 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei maxime de 20 milioane euro per beneficiar, și are ca scop consolidarea independenței energetice a fermierilor și procesatorilor din industria alimentară.

Citeşte comunicatul integral AICI