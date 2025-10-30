Bujduveanu, la 10 ani de la Colectiv: Avem datoria să construim un oraș sigur

Bujduveanu spune că în fiecare an, pe 30 octombrie, „ne aducem aminte cu durere” de tinerii care și-au pierdut viața la Colectiv.

„A fost o noapte care a schimbat Bucureștiul pentru totdeauna — o rană care nu se închide și un avertisment pe care nu avem voie să-l uităm”, spune primaurl general interimar, pe Facebook.

Bujduveanu vorbește, în context, și de o altă tragedie, petrecută în Capitală cu două săptămâni înainte de a se împlini 10 ani de la cea din „Clubul morții”: „Astăzi, când vedem din nou suferință și teamă, după explozia din Rahova, înțelegem cât de important este să fim solidari, să avem grijă unii de alții și să nu lăsăm nepăsarea să pună viețile în pericol”.

„Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor pierduți la Colectiv și către toți cei afectați de tragedia din Rahova. Avem datoria să construim un oraș în care siguranța nu este doar o promisiune, ci o realitate”, mai spune Stelian Bujduveanu.

Se poate repeta tragedia de la Colectiv?

În 30 octombrie 2025 se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul bucureştean Colectiv. În urma incendiului, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65.

La 10 ani de la incendiu, tragedia s-ar repeta. De fapt, s-a repetat cu două săptămâni înainte: un bloc a explodat și nici acum nu avem vinovați.

În plus, cu o zi înainte de a se împlini 10 ani de la tragedia din „Clubul Morții”, doi medici de la Spitalul „Bagdasar Arseni” au fost reținuți pentru că au tratat superficial un pacient cu arsuri, iar această indolență a dus la decesul bărbatului. Timp de mai multe zile, internat la Craiova și București, a fost văzut de mai mulți medici, dar niciunul nu a văzut că are arsuri grave pe toracele anterior.