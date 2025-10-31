Prima pagină » Social » Inspectorul General al Jandarmeriei prezintă scuze pentru incidentul de la comemorarea victimelor de la Colectiv: E un moment regretabil

Inspectorul General al Jandarmeriei prezintă scuze pentru incidentul de la comemorarea victimelor de la Colectiv: E un moment regretabil

Inspectorul General al Jandarmeriei, general-maior Alin Mastan, și-a cerut scuze pentru incidentul produs la evenimentul în memoria victimelor tragediei din Clubul Colectiv. El califică situația drept „un moment regretabil” și anunță măsuri pentru prevenirea unor incidente similare.
Gabriel Pecheanu
31 oct. 2025, 12:23, Social

Inspectorul General al Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, și-a cerut scuze public pentru incidentul produs la evenimentul desfășurat în memoria victimelor tragediei din Clubul Colectiv.

„În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs”, spune el.

Într-un mesaj video, Mastan a calificat situația drept „un moment regretabil”, subliniind că evenimentul avea un profund caracter emoțional și simbolic.

„Regretăm sincer acest incident, care este unul izolat. Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât, în viitor, să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a precizat general-maiorul.

Inspectorul General a precizat că incidentul va fi analizat și că vor fi dispuse măsuri corespunzătoare pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

Jandarmeria l-a amendat cu 3000 de lei, joi seara, pe Marian Rădună, organizator al evenimentului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv, pentru că manifestarea a depășit ora 23:00 prevăzută în autorizație, deși un număr mic de participanții se mai afla în fața fostei fabrici „Pionierul”

Potrivit informațiilor făcute publice chiar de Marian Rădună pe Facebook, acesta a primit procesul-verbal de contravenție la finalul acțiunii. Acesta a comentat ironic situația: „Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3000 RON!”. Postarea a fost însoțită de fotografia procesului verbal al sancțiunii.

Contactat pentru un punct de vedere acesta a precizat că amenda este pentru că „s-a depășit ora de comemorare”. El a precizat că contravenția este nelegală și forțele de ordine prezente acolo „nu cunoșteau legea”.

Evenimentul a avut loc la împlinirea unui deceniu de la incendiul din 30 octombrie 2015, soldat cu 65 de morți și zeci de răniți, și a constat într-un marș și un moment de reculegere la locul fostului club Colectiv.