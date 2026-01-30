Fals proces-verbal al Jandarmeriei distribuit în on-line, însoțit de comentarii politice

Jandarmeria Bacău care ar fi întocmit respectivul proces-verbal susține că documentul a fost generat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Falsul document care a fost distribuit în online este însoțit de un comentariu cu conotații politice.

„În mediul online au fost identificate imagini care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de Jandarmerie cu ocazia protestelor desfășurate la data de 24 ianuarie, document care, în realitate, nu reflectă conținutul unui proces-verbal autentic, fiind generat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și care a generat în scurt timp sute de distribuiri și zeci de reacții.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în mediul online a fost modificat față de procesul-verbal original, astfel încât informațiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea, conținutul fiind unul ilogic și incoerent”, a transmis Jandarmeria Bacău.

În susținerea afirmațiilor, jandarmii au postat, pentru comparație, atât originalul, cât și documentul falsificat.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, atașăm, în scop comparativ, atât procesul-verbal original, cât și documentul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în cadrul căruia au fost evidențiate punctual erorile și neconcordanțele față de actul autentic”, a precizat Jandarmeria.

În fianl, jandarmii recomandă cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile și să manifeste prudență în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia publică.