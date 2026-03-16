Raid în centrul vechi al Capitalei: Poliția Locală măsoară zgomotul din cluburi

Primăria Capitalei a informat luni că Poliția Locală a Municipiului București a desfășurat, în weekend, controale în centrul vechi pentru a verifica nivelul de zgomot produs de cluburi și baruri. Potrivit instituției, acțiunea a vizat zonele în care locuitorii reclamă frecvent disconfortul produs de muzica difuzată la volum ridicat în timpul nopții.

Limită legală: 45 de decibeli pe timp de noapte

„Suntem cu sonometrul în zonele unde liniștea este perturbată frecvent. În acest weekend, a fost măsurat nivelul de zgomot în centrul vechi, pentru a vedea cât de tare se auzea muzica în boxele de la mai multe cluburi”, au transmis autoritățile locale.

Conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014, nivelul de zgomot permis pe timpul nopții, între ora 23.00 și 07.00, nu trebuie să depășească 45 de decibeli.

Amenzi de până la 60.000 lei

Pentru fiecare măsurătoare, au fost întocmite procese-verbale de inspecție, iar valorile exacte ale zgomotului vor fi stabilite după emiterea buletinelor de analiză. „Urmează să iasă buletinele, care vor indica valoarea decibelilor înregistrați la fiecare local în parte de unde răsuna muzica în exterior”, au precizat reprezentanții Primăriei Capitalei.

În funcție de rezultatele analizelor, localurile care depășesc limita legală riscă amenzi între 30.000 și 60.000 de lei, potrivit legislației în vigoare.

Activitatea a două unități, suspendată

Verificările nu s-au limitat doar la nivelul zgomotului. În paralel, polițiștii locali au controlat și modul în care este respectată legislația privind comerțul alimentar, inclusiv afișarea prețurilor la raft și programul de funcționare.

În urma controalelor, au fost aplicate deja două amenzi, iar pentru unitățile respective a fost dispusă și măsura complementară de suspendare a activității.

Primăria Capitalei a anunțat că astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare în toate zonele unde funcționează cluburi, baruri sau discoteci.