Jandarmeria Capitalei anunță măsuri de ordine publică pentru protestele de joi din Piața Universității și Piața Victoriei

„Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piața Universității, respectiv Piața Victoriei. Subliniem faptul că manifestațiile au fost declarate şi avizate în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului București”, se arată în comunicatul emis miercuri de autorități.

Protestul Partidului Acțiunea Conservatoare

Conform Jandarmeriei, prima adunare publică va avea loc în Piața Universității, între orele 17:30 și 20:30, fiind organizată de Partidul Acțiunea Conservatoare, pentru a protesta împotriva „Legii Vexler”.

Programul acestei manifestații include adunarea participanților în zona statuilor, urmând ca de la 18:45, manifestanții să se deplaseze spre Ateneu pe ruta Piața Universității – travers în dreptul Muzeului Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – stânga pe str. George Enescu – stânga pe str. N. Golescu – str. Episcopiei.

Protestul împotriva Guvernului

Cea de-a doua adunare publică este programată în Piața Victoriei, între orele 17:30 și 23:00, scopul acesteia fiind „protestul împotriva politicilor de împovărare fiscală impuse de Guvern”.

Potrivit autorităților, manifestarea se va desfășura în alveola centrală a pieței, fără deplasări, urmând ca participanții să părăsească zona până la ora 23:00.

Măsurile de siguranță

Jandarmeria Capitalei face apel către organizatori și participanți să respecte traseele și locurile stabilite, indicațiile forțelor de ordine și să adopte un comportament civilizat. De asemenea, participanții sunt sfătuiți să nu aibă asupra lor bagaje voluminoase.

În plus, jandarmii au amintit că este strict interzisă participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive sau incendiare sau substanțe iritant-lacrimogene.

„Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu organizatorii și participanții la aceste adunări publice”, mai transmit autoritățile.

Autoritățile au anunțat că vor monitoriza desfășurarea evenimentelor: „Ca măsură preventivă, pentru descurajarea și probarea eventualelor fapte antisociale care pot periclita caracterul pașnic al adunărilor publice, jandarmii vor efectua fotografii și filmări operative pe tot parcursul desfășurării evenimentelor”.

„Jandarmeria București va asigura protecția tuturor persoanelor care aleg să-și exprime opiniile în mod pașnic. Astfel, facem apel atât la cei prezenți, cât și la ceilalți cetățeni să fie responsabili și îi asigurăm că siguranța lor este prioritatea noastră”, se arată în încheierea comunicatului.