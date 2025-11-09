Libanul susţine că previne spălarea banilor şi finanţarea terorismului

Această declaraţie vine la câteva zile după ce Washingtonul a impus sancţiuni economice persoanelor acuzate de spălarea de bani folosiţi pentru finanţarea activităţilor grupării teroriste libaneze pro-iraniene Hezbollah, potrivit Le Figaro.

Vizita la Beirut a delegaţiei, condusă de Sebastian Gorka, şeful departamentului de combatere a terorismului de la Casa Albă, are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să taie sursele de finanţare ale Hezbollah, continuând în acelaşi timp să exercite presiuni asupra autorităţilor libaneze pentru a dezarma mişcarea

Într-un comunicat emis după întâlnire, Joseph Aoun a declarat că a informat delegaţia că „Libanul implementează cu scrupulozitate măsurile adoptate pentru a preveni spălarea banilor, contrabanda sau utilizarea acestora în finanţarea terorismului”.

Joi, Statele Unite au impus sancţiuni mai multor membri Hezbollah acuzaţi de „facilitarea transferului a zeci de milioane de dolari din Iran către Hezbollah în 2025, folosind case de schimb valutar ”.

Mişcarea „foloseşte aceste fonduri pentru a-şi sprijini forţele paramilitare, a-şi reconstrui infrastructura teroristă şi a rezista eforturilor guvernului libanez de a-şi afirma controlul suveran asupra întregului teritoriu libanez ”, potrivit unui comunicat al Departamentului Trezoreriei SUA