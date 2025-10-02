Proiectul futuristic din Parcul Izvor „reprezintă exclusiv un studiu de caz”, afirmă Primăria Capitalei

Primăria susține că proiectul câștigător depus de Alianță Pentru Pădure este intitulat „Soluții pentru îmbunătățirea potențialului ecologic și economic al parcurilor din capitală. Studiu de caz: Parcul Izvor” și reprezintă exclusiv un studiu de caz destinat să genereze un ghid pentru gestionarea spațiilor verzi.

„Proiectul a fost declarat eligibil în cadrul sesiunii de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului București pentru anul 2025, în baza Legii nr. 350/2005. Valoarea totală a proiectului este de 38.800 lei, din care 34.920 lei reprezintă suma acordată de PMB, iar 3.880 lei este contribuția proprie a ONG-ului”, precizează PMB.

Primăria subliniază că suma „NU este de 2.000.000 lei, și cu atât mai puțin ‘7 milioane de lei’, așa cum eronat s-a vehiculat”.

Cei 2 milioane de lei reprezentau, de fapt, valoarea totală a întregii sesiuni de finanțare nerambursabilă în domeniul protecției mediului și animalelor.

„Din cele 11 propuneri depuse, proiectul Alianța Pentru Pădure a fost unul dintre cele 7 proiecte declarate câștigătoare de către Comisia de evaluare și selecție, întrunind punctajul minim total (65 de puncte) și la criteriul de calitate și fezabilitate (35 de puncte), conform Regulamentului aprobat prin HCGMB 169/2024. Proiectul a fost analizat în data de 22.09.2025 de o comisie formată din 9 membri: 3 consilieri generali, 3 salariați PMB/instituții subordonate și 3 specialiști reprezentanți ai societății civile, asigurând o evaluare complexă și transparentă”, precizează PMB.

PMB precizează că „va decide ce anume va fi implementat din planurile înaintate doar ulterior elaborării Ghidului și cu respectarea tuturor pașilor legali, consultărilor cu profesioniștii (inclusiv OAR) și dezbaterilor publice”.

Administrația locală mai subliniază că „orice intervenție ulterioară trebuie să respecte pașii legali, practica internațională și să se bazeze pe studii profesioniste”, reiterând angajamentul pentru „un proces transparent și fundamentat științific”.

Alianța Pentru Pădure acuzase, marți, că PMB a declarat eligibil planul său pentru transformarea Parcului Izvor într-un loc de memorie dedicat Cartierului Uranus, cu turnuri high-tech autosustenabile și amenajări verzi, estimat la 7 milioane euro.