Primăria Capitalei undă verde pentru un proiect futuristic: Turnuri high-tech în Parcul Izvor

Asociația Alianță Pentru Pădure a anunțat că Primăria Municipiului București (PMB) a declarat eligibil pentru finanțare planul său pentru Parcul Izvor, care propune transformarea spațiului într-un loc de memorie și regenerare urbană, inspirat de istoria Cartierului Uranus – cartier demolat în anii ’80 de regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu.

Laurentiu Ciornei, inițiatorul propunerii, spune că planul nu este doar un proiect, ci „o viziune”. El precizează că documentația este completă, participativă și adaptată nevoilor orașului contemporan. Ciornei afirmă că nu au mers la PMB doar să ceară sprijin, ci să ofere soluții concrete.

El a precizat că aceste imagini sunt doar de prezentare. ONG-ul a prezentat viziunea pentru modernizarea spațiului verde, ulterior PMB va decide ce anume va fi implementat din cadrul planurilor înaintate.

ONG-ul propune construirea unor turnuri high-tech inspirate din Singapore, autosustenabile și conectate printr-o punte suspendată, potrivit lui Laurențiu Ciornei, președintele Alianței Pentru Pădure. Proiectul, estimat la 7 milioane de euro, potrivit datelor transmise de Ciornei pentru B365, include și revitalizarea spațiului verde prin parcele pentru insecte polenizatoare, grădini educative și o livadă urbană realizată cu sprijinul locuitorilor și al specialiștilor de la Asociația Stop Ambroziei.

Proiectul include mai multe componente importante:

Un memorial interactiv dedicat Cartierului Uranus, care va reda poveștile locuitorilor din cartierul demolat pentru ridicarea Palatului Parlamentului.

Instalaţii high-tech autosustenabile, denumite „Ochii Poporului”, care vor deveni element vizual distinctiv în proximitatea Palatului Parlamentului.

Amenajări care să stimuleze biodiversitatea: parcele pentru insecte polenizatoare, grădini educative, livadă urbană, în colaborare cu comunitatea locală și organizaţii ca „Stop Ambroziei”.

Spaţii dedicate comunităţii: locuri de joacă, culturală, sport și întâlniri intergeneraționale.

Memoria Cartierului Uranus

În documente istorice se arată că Uranus se afla exact în zona Parcul Izvor – Casa Parlamentului – Casa Academiei și că în anii ’80 aproape întregul cartier a fost demolat pentru realizarea planului de sistematizare urbană. Au fost distruse clădiri cu valoare istorică, biserici, arhive și spitalul Brâncovenesc. Aproximativ 10.000 de locuințe au fost demolate, iar peste 50.000 de oameni au fost relocați.

Ce pași ar urma

Laurentiu Ciornei spune că Primăria a dat “undă verde” proiectului, iar următorul pas este alocarea bugetului necesar. Scopul declarat este ca Parcul Izvor să devină un reper vizual și cultural al capitalei, nu doar un spațiu de tranzit sau un gazon neîngrijit.

Printre specialiștii implicați în viziunea proiectului se numără dr. Akis, Ana-Maria Gavrilidis şi arhitect Teodora Petcu. Fotografiile puse la dispoziţie sunt doar în scop de prezentare.