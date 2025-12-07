Anca Alexandrescu: Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024

„Vreau să mulțumesc tuturor bucureștenilor care au ieșit la vot, indiferent de votul pe care l-au dat. Este un moment complicat pentru țara noastră”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Îmi pare rău că au ieșit atât de puțin bucureșteni la vot. Cred că este principala misiune a noastră, a tuturor, atât a celor care fac politică, cât și a presei, să reușească să-i convingă pe oameni să-și recapete încrederea pentru vot”, a continuat candidată.

Aceasta a continuat: ”Eu nu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment, pentru că, așa cum știți, exit poll urile sunt rezultatele de la ora 19:00 aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”.

„Indiferent care va fi rezultatul la finalul numărătorii voturilor, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București”, a conchis Anca Alexandrescu.

Potrivt exit-poll-ului realizat de Avangarde pentru ora 19:30, Anca Alexandrescu a obținut un procent de 20,2%.