Prima pagină » Știrile zilei » Anca Alexandrescu: Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024

Anca Alexandrescu: Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024

Anca Alexandrescu, candidata alianței „Dreptate pentru București”, a transmis un mesaj către alegători după închiderea urnelor, mulțumindu-le celor care au ieșit la vot și anunțând că va așteaptă rezultatele finale amintind de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Anca Alexandrescu: Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
07 dec. 2025, 21:12, Politic

„Vreau să mulțumesc tuturor bucureștenilor care au ieșit la vot, indiferent de votul pe care l-au dat. Este un moment complicat pentru țara noastră”, a declarat Anca Alexandrescu. 

„Îmi pare rău că au ieșit atât de puțin bucureșteni la vot. Cred că este principala misiune a noastră, a tuturor, atât a celor care fac politică, cât și a presei, să reușească să-i convingă pe oameni să-și recapete încrederea pentru vot”, a continuat candidată. 

Aceasta a continuat:  ”Eu nu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment, pentru că, așa cum știți, exit poll urile sunt rezultatele de la ora 19:00 aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”. 

„Indiferent care va fi rezultatul la finalul numărătorii voturilor, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București”, a conchis Anca Alexandrescu. 

Potrivt exit-poll-ului realizat de Avangarde pentru ora 19:30, Anca Alexandrescu a obținut un procent de 20,2%.

 

Recomandarea video

Cine este Ciprian Ciucu (PNL), dat de exit-poll câștigător al Primăriei Capitalei. Fost ONG-ist, ales de două ori primarul Sectorului 6, unul dintre puținii loiali ai lui Bolojan
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
Ucrainenii sunt îngroziți de nebunia lui Putin, care trimite fără oprire noi soldați pe front: „Dacă noi avem trei oameni, ei au 30”
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor