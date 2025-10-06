Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat luni că a început livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureșteni racordați la rețeaua de termoficare.

„De astăzi, începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureșteni racordați la rețeaua de termoficare. Urmează lunile reci și știu cât de mult contează ca, în fiecare bloc și în fiecare apartament, să fie cald”, a scris Bujduveanu pe pagina pe Facebook.

Edilul a precizat că echipele Termoenergetica sunt deja mobilizate în teren pentru a interveni rapid acolo unde apar defecțiuni și pentru a oferi sprijin asociațiilor de proprietari sau locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire.

„Pe tot parcursul acestui an am investit constant în rețeaua de termoficare – cu fonduri nerambursabile și din bugetul local – pentru a înlocui conductele vechi și a asigura o iarnă mai bună pentru toți”, spune Bujduveanu.