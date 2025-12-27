Confirmat de experți: există doar 3 metode sigure de a decongela alimentele și niciuna dintre ele nu este la temperatura camerei

Recomandările experților privind modul de decongelare și depozitare a alimentelor includ măsuri de igienă de luat în considerare la gătit. Există trei modalități de a face acest lucru în siguranță: în frigider, în apă rece sau folosind cuptorul cu microunde, scrie El Espanol.

În acest sens, se recomandă decongelarea alimentelor la temperatura de refrigerare, în frigider, și evitarea dezghețării la temperatura camerei.Când decongelați alimente în apă rece, apa trebuie schimbată la fiecare jumătate de oră pentru a vă asigura că rămâne rece și pentru a evita decongelarea cu apă fierbinte.

Pentru a decongela alimentele gătite, puteți folosi cuptorul cu microunde, dar nu este recomandat să faceți acest lucru în cazul alimentelor crude

Alimentele proaspăt decongelate trebuie gătite imediat

În timpul procesului de decongelare, este important să evitați decongelarea cu apă fierbinte, contaminarea încrucișată cu alimente care trebuie consumate crude și să plasați produsul într-un recipient cu grătar, astfel încât să nu se amestece cu lichidul de decongelare.

În general, odată ce alimentele sunt decongelate, acestea trebuie gătite imediat. În plus, Ministerul Sănătății recomandă spălarea mâinilor înainte și de mai multe ori în timpul preparării alimentelor.

Suprafețele și ustensilele trebuie, de asemenea, curățate temeinic între manipularea diferitelor alimente, iar alimentele trebuie bine protejate în recipiente etanșe.

În plus, alimentele crude și cele gătite trebuie păstrate separat și depozitate în recipiente separate pentru a evita contactul dintre ele. Ustensilele, cum ar fi cuțitele sau tocătoarele, trebuie curățate atunci când tăiați diferite alimente, cum ar fi pește crud, carne sau legume.

Alimentele gătite trebuie ținute în partea de sus a frigiderului, iar alimentele crude, cum ar fi legumele și carnea, în partea de jos, și, de asemenea, separate.

În ceea ce privește depozitarea, alimentele trebuie păstrate la temperaturi sigure. Alimentele gătite trebuie refrigerate cât mai curând posibil și nu trebuie lăsate în afara frigiderului mai mult de două ore. Alimentele trebuie preparate cât mai aproape de data de consum.

Nu în ultimul rând, este recomandă alegerea alimentelor sănătoase, proaspete și bine etichetate, consumul lor înainte de data de expirare, utilizarea apei potabile și spălarea fructelor și legumelor (mai ales dacă acestea trebuie consumate crude).