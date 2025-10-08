Bujduveanu: În acest moment am scăpat de pericol. Prevenţia a făcut să nu arate Bucureşti ca Slobozia

„În acest moment am scăpat de orice pericol, încă suntem vigilenţi, avem oamenii în interiorul centrului integrat pentru situaţii de urgenţă. Este de remarcat cum în Bucureşti este singurul centru integrat în care toate forţele de ordine de la 112, ISU, inclusiv poliţie, inclusiv poliţii locale şi primării de sector şi Metreorex şi absolut toţi operatorii Apa Nova sunt în aceeaşi staţie sub o singură comandă. Cât de bine a mers această coordonare, pentru că am început cu prevenţie, am început de ieri seară (marţi seara – n.r.), de la momentul la care s-a anunţat codul roşu”, spune Stelian Bujduveanu, la Digi 24.

Acesta spune că în lipsa prevenţiei, Bucureştiul ar fi putut să arate precum Slobozia

„Dacă nu aveam pompele în stradă… au fost 500 de oameni în stradă la Apa Nova şi în celelalte forţe de ordine care au eliberat toate canalele. Pasajele muncipiului Bucureşti pentru prima dată după o furtună sunt circulabile la prima oră şi cred că ne-am atins obiectivul. Cred că prevenţia a fost binevenită şi aşa trebuie să reacţionăm de fiecare dată”, mai spun e primarul general interimar.

Bujduveanu afirmă că ANM a anunţat averse de peste 140 de litri pe metru pătrat, ceea ce „niciodată în Bucureşti nu s-a întâmplat. Recordul a fost 120 de litri în 2005, când Bucureştiul a fost paralizat. Vă închipuiţi că lucrătorii de la Apa Nova, de la ISU ştiu istoria Bucureştiului şi noi cetăţenii o ştim, ştim cât de grav a fost. Şi atunci ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu. Şi ne-am rugat ca să fie cel mai puţin cu probleme scenariu şi aşa a fost”, afirmă primarul.

Bujduveanu mai spune că s-a bucurat de dimineaţă când a văzut că străzile Bucureştiului sunt circulabile şi că transportul în comun e la maximă capacitate.

„În fiecare arterie principală, Apa Nova mergea cu utilaje speciale care desfundau canalizările, împreună cu operatorii de salubritate care curăţau în urmă ca să nu vină alte crengi să astupe acele zone. Aveam scafandri în cele două colectoare mari de sub Dâmboviţa, pentru a monitoriza nivelul de apă. Colectorul de sub Dâmboviţa este fix ca un râu. În momentul în care el circulă la viteză mare şi nu este obstrucţionat, în momentul ăla nu avem apă pe străzi. Dacă la un moment dat pe străzi se astupă toate aceste canale colectoare, se umple de apa pe străzi şi Dâmboviţa rămâne goală pe sub Dâmboviţa. Noi astăzi ne-am asigurat că acest flux de preluare a apelor din stradă până la adeversarea lor să le scoatem din Bucureşti a funcţionat impecabil”, mai spune primarul general interimar.

După ce pericolul a trecut, de joi elevii şi studenţii din Bucureşti revin la cursuri

„Da, mâine revin (la cursuri elevii şi studenţii – n.r.). Decizia Prefecturii de a suspenda cursurile şi a universităţilor care a fost distinctă, universităţile la autonomie, a fost dată doar pentru o zi, pentru fix ziua de astăzi (miercuri – n.r.). Decizia a fost corectă, din perspectiva în care Municipiul Bucureşti are un număr de peste 500.000 de elevi, studenţi şi preşcolari, care dacă în situaţia de criză, dacă furtuna ar fi fost ca în Slobozia, dacă n-am fi intervenit peste noapte şi noi nu ne pregătim pentru cel mai prost scenariu, toţi aceşti părinţi trebuiau să plece urgent, să ridice copiii fie de la şcoală, fie de la grădiniţă şi ar fi creat o problemă masivă pentru oraş, pentru că toate maşinile de siguranţă, vorbind de ambulanţe, de maşini de intervenţie rapidă, ar fi fost paralizate în trafic, inclusiv transportul în comun. Deci această măsură a fost o necesitate, văzând că şi în celelalte judeţe s-a luat la o măsură similară”, mai spune primarul.