Argintul a devenit atât de scump încât cel mai mare brand de bijuterii din lume trece la platină

Pandora, cel mai mare brand de bijuterii din lume din punctul de vedere al volumului, cumpără anual peste 300 de tone de argint. Însă, într-un semn al scumpirii extraordinare a acestui metal, compania a anunțat că intenționează să limiteze costurile producând mai multe dintre brățările sale cu talismane din platină, un metal prețios care nu este, în mod tradițional, considerat ieftin, relatează The New York Times.

Prețul argintului a avut fluctuații puternice în ultimele luni, stabilind o serie de recorduri istorice înainte de a oscila abrupt în ultimele sesiuni de tranzacționare. La aproximativ 80 de dolari pe uncie, argintul rămâne de peste două ori mai scump decât era în urmă cu un an. Prețurile aurului au crescut și ele, dar într-un ritm mai lent decât cele ale argintului, evoluție determinată parțial de investitorii care caută active de refugiu în contextul tensiunilor geopolitice.

Pentru Pandora, care își construiește identitatea în jurul conceptului de „lux accesibil”, creșterea rapidă a prețului argintului, materialul său principal, a devenit o problemă majoră pentru modelul de afaceri.

Pandora vrea să reduce dependența de argintul sterling

Din acest motiv, compania a anunțat miercuri că va lansa o linie de produse placate cu platină, pentru a „reduce dependența de argintul sterling, continuând în același timp să ofere consumatorilor bijuterii de înaltă calitate, dorite, la prețuri accesibile”. Peste un an, Pandora intenționează să fi înlocuit cel puțin jumătate din produsele sale din argint cu bijuterii placate cu platină aplicată peste un aliaj metalic, o măsură care ar permite companiei să „atenueze o parte semnificativă” din creșterea costurilor materiilor prime, potrivit unui document depus de companie.

Prețurile platinei au crescut și ele în ultima perioadă, însă într-o măsură mult mai redusă decât cele ale argintului. De la începutul anului, platina s-a apreciat cu aproximativ 3%, până la circa 2.100 de dolari pe uncie, o creștere modestă comparativ cu avansul de două cifre înregistrat de argint în aceeași perioadă.

„Este foarte riscant pentru orice companie să depindă într-o asemenea măsură de prețul unei singure materii prime”, a declarat într-un interviu Berta de Pablos-Barbier, directorul general al Pandora. Fluctuațiile prețului argintului au avut o influență prea mare asupra rezultatelor financiare ale companiei, a adăugat ea.

Berta de Pablos-Barbier a preluat conducerea bijutierului cu sediul la Copenhaga la începutul acestui an, cu misiunea de a convinge acționarii că firma poate depăși o serie de dificultăți, cea mai recentă fiind scumpirea metalelor prețioase.

În raportul său financiar, compania a arătat că vânzările au fost afectate de un „context general de consumatori prudenți”, cu o încetinire accentuată în Statele Unite spre finalul anului trecut. Veniturile din 2025 au fost de 5,1 miliarde de dolari, în creștere cu 2% pe baze comparabile, iar profitul a rămas la același nivel ca în anul anterior. Pentru acest an, compania estimează o evoluție aproximativ constantă a vânzărilor.

Și tarifele lui Trump am lovit puternic compania

Tarifele impuse de președintele Donald Trump au lovit puternic compania, întrucât Pandora își produce bijuteriile în Thailanda și vinde o parte semnificativă din produse în Statele Unite. Un proces de rebranding reușit și adoptarea diamantelor de laborator au dus acțiunile Pandora la un nivel record la începutul anului 2025, înainte ca anunțarea tarifelor, în primăvară, să provoace o prăbușire accentuată a cotațiilor.

De la anunțarea tarifelor globale extinse de către administrația Trump, acțiunile Pandora au pierdut peste jumătate din valoare. Statele Unite au impus tarife de aproximativ 20% pentru bunurile provenite din Thailanda și Vietnam, unde Pandora intenționează să deschidă o nouă unitate de producție.

În ultimele luni, prețul acțiunilor Pandora a continuat să scadă, evoluând practic invers față de creșterea accentuată a prețului argintului.

Pentru 2026, Pandora a anunțat că și-a acoperit prin instrumente financiare cea mai mare parte a expunerii la prețul argintului, reușind să reducă parțial impactul prin fixarea unui preț mult sub nivelul actual. Însă, odată cu expirarea acestor mecanisme de protecție, compania se va confrunta cu un impact financiar semnificativ dacă prețurile metalelor rămân ridicate.

Până atunci, bijutierul se așteaptă să fi mutat o mare parte din producție de la argint către placarea cu platină, a explicat Berta de Pablos-Barbier. Această strategie ar permite companiei să își păstreze poziționarea de brand „accesibil”, întrucât platinarea este aplicată peste un aliaj metalic dezvoltat de Pandora, care contribuie decisiv la controlul costurilor.

„Consumatorii vor primi, de fapt, un produs superior, realizat dintr-un metal prețios de înaltă calitate, mai rezistent pentru purtarea zilnică și la prețuri accesibile”, a spus ea, subliniind că platina nu se corodează și nu se oxidează, nici măcar atunci când bijuteriile sunt purtate la plajă.