Poveste de succes: Fost campion european la lupte, ajuns în scaun cu rotile, medaliat cu argint la schi adaptat

În perioada 7–9 ianuarie 2026, la Jasna, în Slovacia, sportivul clubului Caiac Smile, Dănuț Ștefan Briceag, a urcat pe podium cu două medalii de argint, obținute în proba de slalom M, categoria sitting, una în Cupa Federației Internaționale de Schi și una în Cupa Națională. Tot la Jasna, el a mai ocupat locul 7 în proba de slalom uriaș M din Cupa Națională și locul 8 în proba de slalom uriaș din Cupa FIS.

Este singurul sportiv care a concurat pe dual schi, un echipament destinat începătorilor, în timp ce toți ceilalți au folosit mono schiuri, echipamente de performanță construite pentru competiții de nivel înalt.

Dar adevărata performanță a lui Dănuț Ștefan Briceag nu stă doar în medalii, ci în faptul că până în urmă cu doar un an nu schiase niciodată.

Fost campion european la lupte

Dănuț Ștefan Briceag a fost sportiv de performanță încă din 2008, când a devenit campion național la lupte greco-romane, iar între 2009 și 2011 a dominat luptele libere, câștigând titlul de campion național de trei ori.

În 2012, la doar 18 ani, a devenit campion european la lupte libere.

Viața lui s-a schimbat radical în 2017 în urma unui accident de motocicletă. „Un pieton grăbit, un șofer care nu a putut opri la timp și două pietre aflate pe carosabil l-au adus în scaun rulant pentru tot restul vieții – sau până când medicina va face o nouă minune. Pentru un sportiv obișnuit să domine, impactul nu a fost doar fizic, ci profund mental”, susțin reprezentanții clubului Caiac Smile.

A urmat o perioadă în care Dani și-a reconstruit viața în Marea Britanie, dar la 30 de ani a vândut tot și s-a întors în România, cu gândul că trebuie să se redescopere.

Așa a ajuns în taberele de schi adaptat Caiac Smile. „Nu mi s-a spus nicio clipă că nu pot. Din momentul în care m-am pus prima dată în scaunul de schi, am simțit ceva ce nu mai simțisem de mult. Am simțit că acolo îmi e locul”, povestește el.

În doar două zile, a învățat să schieze independent, iar în mai puțin de două săptămâni a participat la prima competiție națională de sit-ski din România, pe care a câștigat-o. Atunci a înțeles că drumul lui nu s-a oprit, ci abia începe.

Sport accesibil tututor

Povestea taberelor de schi adaptat Caiac SMile a prins viață acum 8 ani, dintr-o idee simplă: sportul trebuie să fie accesibil tuturor. Primele echipamente au fost construite dintr-un scaun cu rotile pe care au fost sudate lame de schiuri.

În timp, proiectul a crescut și s-a transformat într-un sistem funcțional care a schimbat vieți și mentalități: pârtii accesibilizate, monitori acreditați, legislație schimbată, echipamente acreditate aduse în premieră în România.

„Am început proiectul de iarnă cu un scaun pe care am sudat două lame de schi. Nu aveam bugete, nu aveam echipamente sofisticate, dar aveam un vis: să ducem România la un alt nivel și să le redăm oamenilor libertatea și încrederea prin sport. La fel ca Dani, la fel ca monitorii noștri – Vasi, Adi, Bogdan, Angela – sunt atât de mulți oameni care s-au vindecat prin sport. Oameni care au arătat că pot atinge imposibilul, că sunt motivați să facă lucruri care nu s-au făcut până acum. Împreună, punem România pe harta sportului adaptat”, a declarat Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac Smile.