Scrimă: Medalie de argint pentru România la Campionatul European de Cadeți și Juniori de la Tbilisi

După un parcurs excelent, cu victorii clare și multă determinare, Alexandra a ajuns în marea finală, unde a întâlnit-o pe Atmaca Alara din Turcia.

„A cedat în ultimul act în fața turcoaicei, dar a luptat cu ambiție, demonstrând caracter și valoare la cel mai înalt nivel european”, susțin reprezentanții Federației Române de Scrimă.

Alexandra Adoch, antrenată de Teofil Moisuc și Iulian Teacă, este beneficiară a programului Burse Olimpice pentru Juniori.

România este prezentă la Tbilisi cu o delegație mare, la toate armele – sabie, spadă și floretă – la cadeți și juniori.