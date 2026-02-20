Prima pagină » Sport » Scrimă: Medalie de argint pentru România la Campionatul European de Cadeți și Juniori de la Tbilisi

Scrimă: Medalie de argint pentru România la Campionatul European de Cadeți și Juniori de la Tbilisi

Alexandra Adoch a obținut medalia de argint la floretă la Campionatul European de Cadeți și Juniori de la Tbilisi.
Foto: Federația Română de Scrimă
Cosmin Pirv
20 feb. 2026, 20:22, Sport

După un parcurs excelent, cu victorii clare și multă determinare, Alexandra a ajuns în marea finală, unde a întâlnit-o pe Atmaca Alara din Turcia.

„A cedat în ultimul act în fața turcoaicei, dar a luptat cu ambiție, demonstrând caracter și valoare la cel mai înalt nivel european”, susțin reprezentanții Federației Române de Scrimă.

Alexandra Adoch, antrenată de Teofil Moisuc și Iulian Teacă, este beneficiară a programului Burse Olimpice pentru Juniori.

România este prezentă la Tbilisi cu o delegație mare, la toate armele – sabie, spadă și floretă – la cadeți și juniori.

