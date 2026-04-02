România, în Top 30 la Campionatele Mondiale de Scrimă pentru juniori la sabie

Prima zi a competiției de la Campionatele Mondiale de Scrimă pentru juniori și cadeți, de la Rio (Brazilia), a adus evoluții solide pentru sportivii români, în special la feminin, unde cele mai bune clasări au fost obținute de Anastasia Fusea și Amalia Covaliu.
sursă foto: Federația Română de Scrimă
Petre Apostol
02 apr. 2026, 10:38, Sport

Anastasia Fusea a avut cel mai bun parcurs dintre sportivele tricolore la sabie de la Mondialele de scrimă, reușind o victorie clară în turul secund, 15-9 cu Jaida Hao Xun Quah (Singapore). A cedat însă la limită, 13-15, în șaisprezecimi, în fața egiptencei Naqwa Nofal. A încheiat competiția pe locul 24.

Foarte aproape ca rezultat a fost și Amalia Covaliu, care a impresionat cu un debut categoric: 15-2 cu Haruka Okumura (Japonia). A urmat un succes 15-5 în fața Briana Iriarte (Bolivia). Drumul ei s-a oprit în șaisprezecimi, unde a fost învinsă de chinezoaica Qimiao Pan, scor 6-15, terminând pe locul 28.

Alexandra Mitruș a fost eliminată din primul tur (5-15 cu Jiarong Gu), clasându-se pe locul 97. Adriana Geatară a încheiat pe poziția 110.

Medalia de aur a fost câștigată de Qimiao Pan, care a devenit prima sportivă din China care cucerește titlul mondial la juniori la această probă. În finală s-a impus în fața fostei campioane, rusoaica Alexandra Mikhailova.

Duel 100% românesc la masculin

La masculin, toți cei patru sabreri români au ajuns pe tabloul principal, oferind și un duel direct.

Cristian Macovei a fost cel mai bine clasat, cu o victorie strânsă în primul tur, 15-14 cu Ryoji Ito (Japonia), urmată de succesul în fața lui Matei Radu (15-11). Parcursul său s-a oprit în turul al treilea, după 11-15 cu maghiarul Zsadany Papp, terminând pe locul 30.

Matei Radu a trecut în primul tur de Victor Trejo (Mexic), 15-4, înainte de a fi eliminat de Macovei. S-a clasat pe locul 38.

Casian Cîdu a debutat cu o victorie, 15-10 cu Dario Olangua Fernandez (Spania), dar a pierdut în turul secund, 7-15 cu egipteanul Ahmed Hesham, ocupând locul 47.

Rareș Munteanu a fost eliminat în primul tur, 7-15 cu Hesham, încheind pe locul 118.

Titlul mondial a fost obținut de Furkan Yaman, care a confirmat statutul de favorit și a devenit primul scrimer din Turcia cu aur mondial la juniori. În finală, el l-a învins pe americanul William Morrill.

