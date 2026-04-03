Medalie de bronz pentru Matei Radu la sabie masculin, la Campionatul Mondial de Scrimă pentru cadeți

În semifinală, Matei Radu a fost învins de georgianul Giorgi Urushadze, scor 4-15, rezultat care i-a adus automat locul al treilea și medalia de bronz.

Până în penultimul act, sportivul român a trecut, pe tabloul principal, de Patrik Radacsi (Ungaria), scor 15-11, Jan Pikur (Polonia), scor 15-6, Nathan Munguia (Mexic), scor 15-10, William Buxton (Marea Britanie), scor 15-9.

Aceasta este prima medalie obținută de România la actuala ediție a competiției mondiale de juniori și cadeți.

Titlul mondial a fost câștigat de americanul Aiden Tse, care l-a învins pe Urushadze în finală cu 15-10. Pe treapta a treia a podiumului a mai urcat și suedezul Kenneth Kong.

Cu o zi înainte, Matei Radu a ocupat locul 38 în concursul juniorilor.