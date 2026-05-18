Marius Baciu este noul antrenor al FCSB

În vârstă de 51 de ani, Baciu a semnat contractul cu FCSB luni, iar înțelegerea este valabilă până la finalul sezonului 2026/2027. Noul tehnician urmează să conducă primul antrenament chiar marți dimineață.

Schimbarea de pe banca tehnică vine după plecarea lui Mirel Rădoi la formația turcă Gaziantep. În perioada de tranziție, Lucian Filip a asigurat interimatul, însă Federația Română de Fotbal îi permitea să ocupe această funcție doar până la data de 21 mai.

Potrivit ProSport, Gigi Becali a purtat discuții și cu Elias Charalambous pentru o eventuală revenire la echipă, însă antrenorul cipriot a refuzat propunerea.

Marius Baciu revine astfel în antrenorat după o pauză de trei ani, perioadă în care a activat ca analist TV la o televiziune de sport. În ultimii ani, fostul internațional român a pregătit mai multe formații din zona Golfului, printre care Al-Nahdah, Al-Arabi și Al-Taadom.

De-a lungul carierei de antrenor, Baciu a mai trecut pe la Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia, Poli Iași, FCM Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna, Juventus București și Turris Turnu Măgurele.

Noul antrenor al FCSB va debuta oficial într-un moment extrem de important pentru club. Primul adversar din semifinala barajului pentru cupele europene va fi FC Botoșani, într-un meci programat pe 24 mai, de la ora 20:30. În cazul unei victorii, FCSB va întâlni Dinamo, ocupanta locului 4 din play-off, într-o confruntare decisivă pentru calificarea în competițiile europene.

Ca jucător, Marius Baciu a evoluat pentru Steaua în perioada 1996–2002, bifând 140 de meciuri și opt goluri pentru formația bucureșteană. Fostul fundaș a purtat și banderola de căpitan și a câștigat trei titluri de campion al României, în 1997, 1998 și 2001, precum și Cupa României în 1999.