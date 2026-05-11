FCSB a avut mai puțini fani în tribune pe Ghencea ca Steaua în Liga a 2-a

FCSB a avut parte de o asistență surprinzător de redusă pe stadionul din Ghencea, la meciul cu Unirea Slobozia, încheiat la egalitate, scor 0-0. Potrivit anunțului oficial făcut de organizatori, doar 4.503 spectatori au fost prezenți în tribune la partida din SuperLiga.
Duelul dintre FCSB și Unirea Slobozia nu a fost unul spectaculos nici în teren, nici în tribune. Roș-albaștrii au dominat, dar au avut puține ocazii clare, iar cele mai importante momente au venit abia pe final, prin Darius Olaru.
Comparația este cu atât mai interesantă cu cât Steaua, echipă aflată în Liga a 2-a, a atras recent peste 7.000 de spectatori pe același stadion, la partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Meciul a avut loc într-un context special, la aniversarea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.
Chiar dacă echipa din Liga a 2-a a pierdut cu 0-2, suporterii au oferit un spectacol vizual în tribune, legat de momentul aniversar al finalei de la Sevilla din 1986. Pe teren, Sepsi s-a impus prin golurile marcate de Davordzie și Techereș.
Prezența mai slabă de la meciul FCSB-ului vine într-un context sensibil, având în vedere disputa istorică dintre FCSB și Steaua pentru identitate, palmares și suporteri.