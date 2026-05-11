Prima pagină » Sport » FCSB a avut mai puțini fani în tribune pe Ghencea ca Steaua în Liga a 2-a

Pentru FCSB, seara cu Unirea Slobozia a fost dezamăgitoare din două puncte de vedere: rezultat alb pe tabelă și tribune departe de imaginea unei echipe cu pretenții mari. Ghencea nu a fost plină, iar atmosfera a reflectat lipsa de entuziasm din jurul partidei.
Gabriel Negreanu
11 mai 2026, 23:29
Ghencea, stadion prea mare pentru interesul arătat la FCSB – Slobozia

FCSB a avut parte de o asistență surprinzător de redusă pe stadionul din Ghencea, la meciul cu Unirea Slobozia, încheiat la egalitate, scor 0-0. Potrivit anunțului oficial făcut de organizatori, doar 4.503 spectatori au fost prezenți în tribune la partida din SuperLiga.

Duelul dintre FCSB și Unirea Slobozia nu a fost unul spectaculos nici în teren, nici în tribune. Roș-albaștrii au dominat, dar au avut puține ocazii clare, iar cele mai importante momente au venit abia pe final, prin Darius Olaru.

Steaua a strâns mai mulți suporteri în Liga a 2-a

Comparația este cu atât mai interesantă cu cât Steaua, echipă aflată în Liga a 2-a, a atras recent peste 7.000 de spectatori pe același stadion, la partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Meciul a avut loc într-un context special, la aniversarea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Fostii jucatori ai echipei Steaua Bucuresti, componenti ai generatiei care a castigat Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, sunt sarbatoriti la implinirea a 40 de ani de la marea performanta de la Sevilla, in cadrul meciului de fotbal dintre Steaua si Sepsi, din runda cu numarul 8 a play-off-ului din Liga 2, disputat pe stadionul Ghencea din Bucuresti, joi, 7 mai 2026. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

Chiar dacă echipa din Liga a 2-a a pierdut cu 0-2, suporterii au oferit un spectacol vizual în tribune, legat de momentul aniversar al finalei de la Sevilla din 1986. Pe teren, Sepsi s-a impus prin golurile marcate de Davordzie și Techereș.

Prezența mai slabă de la meciul FCSB-ului vine într-un context sensibil, având în vedere disputa istorică dintre FCSB și Steaua pentru identitate, palmares și suporteri.

 

