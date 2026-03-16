S-a încheiat sezonul reegular în Liga 2. O echipă a terminat fără înfrângere

Este vorba de Corvinul Hunedoara, care a reuțit performanța de a încheia sezonul regular din Liga 2 fără nicio înfrângere. Hunedorenii au obținut 16 victorii și 5 egaluri în cele 21 de runde disputate și intră în play-off cu avans de 9 puncte față de Sepsi OSK (locul 2) și 14 puncte de locurile ce duc la baraj.

Sepsi OSK, Voluntari, Chindia Târgoviște, FC Bihor și Steaua București vor mai evolua în play-off.

Iată componența play-off-ului, prezentată de FRF:

1. Corvinul Hunedoara – 53 puncte;

2. Sepsi OSK – 44 puncte;

3. FC Voluntari – 39 puncte;

4. Chindia Târgoviște – 39 puncte;

5. FC Bihor – 39 puncte;

6. Steaua București – 39 puncte.

În play-out vor fi două grupe:

Grupa A:

1. ASA Tg. Mureș – 37 puncte;

2. Metalul Buzău – 32 puncte;

3. Politehnica Iași – 31 puncte;

4. Gloria Bistrița – 26 puncte;

5. CSM Slatina – 26 puncte;

6. Ceahlăul Piatra Neamț – 18 puncte;

7. CS Dinamo – 16 puncte;

8. AFC Câmpulung-Muscel – 10 puncte.

Grupa B:

1. CSM Reșița – 33 puncte;

2. FC Bacău – 33 puncte;

3. CS Afumați – 30 puncte;

4. Concordia Chiajna – 27 puncte;

5. CSC Dumbrăvița – 25 puncte;

6. CSC Șelimbăr – 20 puncte;

7. CS Tunari – 16 puncte;

8. Olimpia Satu Mare – 14 puncte.