România participă la Campionatele Mondiale de Atletism în Sală cu un lot format din cinci sportivi

În proba masculină de aruncare a greutății, România va fi reprezentată de Andrei Rareș Toader. Atletul român are în actualul sezon o performanță de 21,08 metri și ocupă locul 18 în clasamentul mondial. Toader este singurul reprezentat român în probele masculine de la Campionatul Mondial în sală.

În probele feminine, România aliniază patru sportive.

La săritura în lungime, Alina Rotaru-Kottmann vine cu un record de 6,70 metri în actualul sezon, ocupând locul 20 în ierarhia mondială.

Tot la săritura în lungime participă și Ramona Verman, clasată pe locul 34 mondial. Verman este campioană europeană U23, titlu obținut anul trecut.

La triplusalt, România va avea în concurs două atlete.

Elena Andreea Taloș, care are în acest sezon o performanță de 14,24 metri, ocupă locul 20 mondial. Cealaltă reprezentantă a României este Alexia Ioana Dospin, care are 13,94 metri cea mai bună performanță în acest sezon.

Competiția reunește 674 de sportivi din 118 federații, dintre care 341 la masculin și 322 la feminin.

Stafful tehnic al delegației României este condus de Nicoleta Grasu, în calitate de lider tehnic și antrenoare, alături de antrenoarea Octavia Brosser și team leader-ul Mihai Corucle.