Șefa Curții de Apel București respinge acuzațiile de „teroare” după investigația Recorder: „Nu există niciun fel de teroare în interiorul CAB”

Declarația vine în contextul unei dezbateri intense generate de investigația Recorder, în care mai mulți magistrați au reclamat, sub protecția anonimatului, existența unui climat tensionat în cadrul instanței. Materialele apărute ulterior în presa centrală au prezentat atât criticile formulate de judecători, cât și poziții care au interpretat conflictul drept o dispută internă din sistemul judiciar, nu o situație confirmată oficial de abuzuri.

În intervenția sa la OFF The Record, magistratul a afirmat că acuzațiile lansate în spațiul public nu sunt susținute de fapte concrete și că, din punct de vedere managerial, activitatea instanței s-a desfășurat în limite normale.

„În ceea ce privește teroarea din interiorul CAB de care s-a vorbit în materialul Recorder, aș fi vrut și eu, aș fi așteptat să vină și acele dovezi sau acele împrejurări concrete din care se trage această concluzie. Pentru că am văzut că se spune publicului și se spune auditorului care este concluzia, dar n-am văzut și faptele. În acest context nu pot decât să constat că respectul este o noțiune pe care nu este atât de mult internalizată la nivelul societății românești.

Pentru că respect înseamnă încredere, înseamnă chiar și empatie față de cel din fața ta. Am văzut că și această noțiune de empatie este blamată, mai ales de procurorii, în ultimul timp. Din perspectiva strict managerială, nu este niciun element de teroare la nivelul Curții de Apel București. Activitatea Curții de Apel București s-a desfășurat după niște principii de management și de ce spun acest lucru.

În afară de a fi instanță de judecată, orice instanță din această țară este o organizație. O organizație este o instituție, o mașinărie care trebuie să funcționeze. Ca să funcționăm și să funcționeze orice mașinărie, trebuie să fie reguli, trebuie să fie disciplină, trebuie să avem niște principii de management”, a declarat șefa Curții de Apel București.

După investigația publicată de Recorder, mai multe materiale de presă au vorbit despre o presupusă atmosferă de presiune și teamă în Curtea de Apel București, descrisă de unii magistrați drept „teroare” instituțională. Jurnaliștii au prezentat mărturii anonime ale unor judecători care au reclamat controale interne, tensiuni profesionale și decizii administrative considerate abuzive.

Numele președintei instanței, Liana Arsenie, a fost deseor menționat în aceste declarații, fiind acuzată indirect de un stil de conducere dur, acuzații pe care aceasta le-a respins public.

Subiectul a generat o dezbatere amplă despre independența judecătorilor și modul în care sunt conduse marile instanțe din România.