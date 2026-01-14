Prima pagină » Știrile zilei » Curtea de Apel rămâne în pronunțare în apelul „Profesorului de genii” pentru violarea a doi minori

Curtea de Apel rămâne în pronunțare în apelul „Profesorului de genii” pentru violarea a doi minori

Curtea de Apel București a rămas astăzi în pronunțare în apelul lui Kristoff Lajos, cunoscut drept „Profesorul de genii”. În luna iulie, acesta a fost condamnat la 13 ani și 3 luni de închisoare și plata a 100.000 de euro ca despăgubiri.
Sursa foto: Facebook
Radu Mocanu
14 ian. 2026, 15:26, Social

„Final de proces pentru cel supranumit “Profesorul de genii”. Pe numele său Kristoff Lajos, astăzi CAB a ramas in pronuntare pe apelul depus de către cel care a recunoscut ca a violat și agresat sexual doi minori”, a transmis avocatul Adrian Cuculis. 

Avocatul a mai transmis și schimbarea încadrării juridice în formă continuată de viol. 

În luna iulie,  Kristoff Lajos a fost condamnat în primă instanță  la 13 ani și 3 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală împotriva unor minori. Potrivit deciziei pe fond, instanța a admis parțial acțiunea civilă formulată de părțile vătămate și a dispus plata a 100.000 de euro despăgubiri către copiii agresați.

