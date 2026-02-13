Prima pagină » Justiţie » Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”

Președinta Curții de Apel București este invitata Sorinei Matei în ediția de vineri a emisiunii „Off the Record”, care se întâmplă să cadă la două luni de la lansarea materialului recorder, „Justiție capturată”.
Șefa Curții de Apel București: sancțiunile aplicate fostei judecătoare Daniela Panioglu au fost reformate la Înalta Curte
Șefa Curții de Apel București respinge acuzațiile de „teroare” după investigația Recorder: „Nu există niciun fel de teroare în interiorul CAB”
România își joacă miza pe marile investiții. Pachetul de relansare economică, de miliarde, a fost prezentat de Alexandru Nazare
Ministrul de Finanțe despre posibila intrare în recesiune tehnică: Nu pot să vă confirm, este posibil
Nicușor Dan, despre interzicerea accesului copiilor sub o anumită vârstă pe rețelele sociale: Să lăsăm specialiștii să dezbată
Luiza Moldovan
13 feb. 2026, 13:40, Justiţie

Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a fost invitata ediției de vineri a emisiunii Sorinei Matei, „Off the Record”.

La două luni de la reportajul publicației Recorder, „Justiție capturată”, judecătoarea Liana Arsenie a comentat că materialul de presă respectiv nu s-ar încadra chiar la categoria jurnalistică.

„N-aș spune că este un material de presă”

„N-aș putea spune că este un material de presă, pentru că un material de presă, o investigație, este interesată de aflarea adevărului și de cealaltă parte.

Materialul Recorder s-a erijat mai degrabă într-un act de acuzare, formulat la adresa sistemului judiciar și cu precădere a conducerii Curții de Apel și s-a dorit a releva niște realități crunte, foarte grave și niște abuzuri săvârșite în cadrul Curții de Apel București”, a spus aceasta.

Inhibă simțul critic în receptor

În opinia Lianei Arsenie, materialul Recorder nu îndeplinește regulile necesare unui text jurnalistic pentru că impune o concluzie și-i refuză receptorului simțul critic.

„Numai că nu poate fi material de presă, pentru că s-a indus opiniei publice o concluzie.

Nu s-au prezentat fapte și nu s-a avut încredere în capacitatea publicului de a decela, de a trage singuri propriile concluzii de la niște fapte concrete.

Așa cum am văzut, niște bucăți de adevăr, frânturi, niște situații izolate care au fost alterate, au fost prezentate în această narațiune, în această poveste, ca făcând dovada unui fenomen infracțional, unui fenomen al abuzului la nivelul Curții de Apel București. Asta este teroarea din Curțea de Apel București”, a comentat judecătoarea.

