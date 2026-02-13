Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”

Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a fost invitata ediției de vineri a emisiunii Sorinei Matei, „Off the Record”.

La două luni de la reportajul publicației Recorder, „Justiție capturată”, judecătoarea Liana Arsenie a comentat că materialul de presă respectiv nu s-ar încadra chiar la categoria jurnalistică.

„N-aș spune că este un material de presă”

„N-aș putea spune că este un material de presă, pentru că un material de presă, o investigație, este interesată de aflarea adevărului și de cealaltă parte.

Materialul Recorder s-a erijat mai degrabă într-un act de acuzare, formulat la adresa sistemului judiciar și cu precădere a conducerii Curții de Apel și s-a dorit a releva niște realități crunte, foarte grave și niște abuzuri săvârșite în cadrul Curții de Apel București”, a spus aceasta.

Inhibă simțul critic în receptor

În opinia Lianei Arsenie, materialul Recorder nu îndeplinește regulile necesare unui text jurnalistic pentru că impune o concluzie și-i refuză receptorului simțul critic.

„Numai că nu poate fi material de presă, pentru că s-a indus opiniei publice o concluzie.

Nu s-au prezentat fapte și nu s-a avut încredere în capacitatea publicului de a decela, de a trage singuri propriile concluzii de la niște fapte concrete.

Așa cum am văzut, niște bucăți de adevăr, frânturi, niște situații izolate care au fost alterate, au fost prezentate în această narațiune, în această poveste, ca făcând dovada unui fenomen infracțional, unui fenomen al abuzului la nivelul Curții de Apel București. Asta este teroarea din Curțea de Apel București”, a comentat judecătoarea.