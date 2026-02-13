OFF The Record. Șefa Curții de Apel București vorbește despre o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor / Arsenie afirmă că legile justiției nu trebuie modificate

UPDATE Arsenie afirmă că legile justiției nu trebuie modificate

Judecătoarea Liana Arsenie a declarat că legile justiției „nu trebuie modificate”, dar că „pot fi îmbunătățite”, indicând ca prioritate separarea carierelor judecătorilor și procurorilor.

„Carierele judecătorilor și ale procurorilor trebuie categoric separate, pentru că avem roluri diferite în sistemul judiciar, pentru că judecătorii înfăptuiesc justiția, procurorii apără interesele generale ale statului și ar trebui separate carierele încă de la admiterea în magistratură”, a declarat Arsenie.

Președinta Curții de Apel București a susținut că separarea ar trebui făcută „încă de la admiterea în magistratură”.

UPDATE Arsenie a discutat cu Nicușor Dan

Arsenie a declarat la OFF The Record că a fost invitată de președintele Nicușor Dan la discuții și a dat curs acestei invitații.

„Am discutat pe situația Recorder, pe toate aceste acuzații care s-au formulat în cadrul materialului Recorder”, a spus aceasta.

Întrebată dacă președintele a părut deschis la opiniile formulate de șefa CAB, Arsenie a spus că nu poate „să formuleze o astfel de concluzie”.

„Eu am fost, am prezentat toate doveziile. Aceasta este formația mea profesională, să afirm în fapt și în drept și să aduc dovezi. Am prezentat toate doveziile pe care le-am avut la nivelul Curții. Am justificat toate măsurile de management care s-au luat la nivelul Curții”, a spus șefa Curții de Apel București.

Întrebată, în continuare, care a fost concluzia președintelui Nicușor Dan, Arsenie a spus că nu poate specula. „dar mă gândesc că în fața evidenței nu poate să fie decât o concluzie”.

UPDATE Șefa CAB: avem acum pe rol un dosar înregistrat în 2022 pentru fapte din 2006

Judecătoarea Liana Arsenie a spus că, în cauzele în care intervine prescripția, uneori aceasta apare „într-un interval extrem de scurt, din momentul înregistrării”, subliniind că „nu putem să abolim dreptul la proces echitabil”.

Ea a dat ca exemplu un dosar aflat pe rol: „avem acum pe rol un dosar (…) înregistrat în 2022 pentru fapte din 2006”.

Ea a explicat rolul procurorului: „Procurorul este cel care apără interesele generale ale societăți. Procurorul nu este judecător. Procurorul nu stabilește vinovăția, nu dă soluția de condamnare sau de achitare”

În ceea ce privește caracterul nepublic al urmăririi penale, judecătoarea a declarat: „Urmărirea penală trebuie să fie nepublică”.

„Nu ne permitem să distrugem viețile oamenilor, prezentându-i, spre exemplu, în fața opiniei publice, cu cătușele la mâini sau prezentându-le anatema că sunt vinovați, pentru că oamenii nu știu. Și dacă vedem un om la televizor cu cătușele la mâini și că este inculpat, avem o așteptare. Trebuie să fie neapărat găsit vinovat. Este exclus un astfel de raționament. Nici legea română și nici legile europene nu prevăd așa ceva”, a declarat Arsenie.

UPDATE Arsenie: „Nu există niciun fel de teroare în interiorul CAB”

„În ceea ce privește teroarea din interiorul CAB de care s-a vorbit în materialul Recorder, aș fi vrut și eu, aș fi așteptat să vină și acele dovezi sau acele împrejurări concrete din care se trage această concluzie. Pentru că am văzut că se spune publicului și se spune auditorului care este concluzia, dar n-am văzut și faptele. În acest context nu pot decât să constat că respectul este o noțiune pe care nu este atât de mult internalizată la nivelul societății românești. Pentru că respect înseamnă încredere, înseamnă chiar și empatie față de cel din fața ta. Am văzut că și această noțiune de empatie este blamată, mai ales de procurorii, în ultimul timp. Din perspectiva strict managerială, nu este niciun element de teroare la nivelul Curții de Apel București. Activitatea Curții de Apel București s-a desfășurat după niște principii de management. În afară de a fi instanță de judecată, orice instanță din această țară este o organizație. O organizație este o instituție, o mașinărie care trebuie să funcționeze. Ca să funcționăm și să funcționeze orice mașinărie, trebuie să fie reguli, trebuie să fie disciplină, trebuie să avem niște principii de management”, a declarat șefa Curții de Apel București.

Liana Arsenie: documentarul Recorder a fost „o campanie de decredibilizare”

Președinta Curții de Apel București a afirmat că „un material de presă, o investigație, este interesată de aflarea adevărului și de cealaltă parte”, însă „materialul Recorder s-a erijat mai degrabă într-un act de acuzare, formulat la adresa sistemului judiciar și, cu precădere, a conducerii Curții de Apel”.

Judecătoarea Liana Arsenie a susținut că documentarul Recorder a fost „o campanie de decredibilizare” și a invocat „o tactică politică foarte bine pusă la punct” prin care „decredibilizezi anumite instituții ale statului”. Ea a adăugat că astfel de demersuri „nu ajung decât să destabilizeze statul”.

Despre reacția factorului politic, Arsenie a declarat că, după materialul Recorder, „a fost o acțiune foarte promptă” și că „niciodată factorul politic (…) nu au validat cu atâta siguranță, cu atâta certitudine și cu atâta rapiditate un astfel de demers”.

Întrebată de ce ar avea interes clasa politică să decredibilizeze sistemul judiciar, Arsenie a spus: „dacă am avea o putere judecătorească consolidată, dacă am avea practică judiciară unitară, dacă am avea termene rezonabile de soluționarea cauzelor, atunci cetățenii ar fi mulțumiți (…) și poate clasa politică n-ar mai avea pe cine să dea vina”.

Știrea inițială: Emisiunea abordează starea Justiției din România, ce arată raportul Inspecției Judiciare în urma scandalului Recorder, cum s-ar putea reforma magistratura astfel încât să fie mai aproape de justițiabil, ce probleme sunt în instanțe, de ce situația pensionării este atât de importantă pentru sistemul judiciar, cum se poate face un referendum în Justiție și cât de independenți sunt judecătorii în România.

