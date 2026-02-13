OFF The Record, 13 februarie 2026, ora 13:00, live pe Mediafax. Invitat: judecător Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București

Mediafax transmite în format LIVE TEXT principalele declarații ale șefei Curții de Apel București, Liana Arsenie.

Emisiunea abordează starea Justiției din România, ce arată raportul Inspecției Judiciare în urma scandalului Recorder, cum s-ar putea reforma magistratura astfel încât să fie mai aproape de justițiabil, ce probleme sunt în instanțe, de ce situația pensionării este atât de importantă pentru sistemul judiciar, cum se poate face un referendum în Justiție și cât de independenți sunt judecătorii în România.

