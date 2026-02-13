Prima pagină » Justiţie » OFF The Record, 13 februarie 2026, ora 13:00, live pe Mediafax. Invitat: judecător Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București

OFF The Record, 13 februarie 2026, ora 13:00, live pe Mediafax. Invitat: judecător Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București

Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, este invitata emisiunii OFF The Record, cu Sorina Matei.
România își joacă miza pe marile investiții. Pachetul de relansare economică, de miliarde, a fost prezentat de Alexandru Nazare
Ministrul de Finanțe despre posibila intrare în recesiune tehnică: Nu pot să vă confirm, este posibil
Nicușor Dan, despre interzicerea accesului copiilor sub o anumită vârstă pe rețelele sociale: Să lăsăm specialiștii să dezbată
Nicușor Dan, despre șefii parchetelor: „Există persoane foarte interesante și sunt optimist că ele vor dinamiza”
Nicușor Dan: Coaliția funcționează mai bine decât percepția. Ce spune despre buget?
Departamentul Justiție
13 feb. 2026, 11:45, Justiţie

Mediafax transmite în format LIVE TEXT principalele declarații ale șefei Curții de Apel București, Liana Arsenie.

Emisiunea abordează starea Justiției din România, ce arată raportul Inspecției Judiciare în urma scandalului Recorder, cum s-ar putea reforma magistratura astfel încât să fie mai aproape de justițiabil, ce probleme sunt în instanțe, de ce situația pensionării este atât de importantă pentru sistemul judiciar, cum se poate face un referendum în Justiție și cât de independenți sunt judecătorii în România.

Emisiunea poate fi urmărită, de la ora 13:00, live, pe canalele de YouTube și Facebook ale Mediafax.

