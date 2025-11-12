Dan, despre o eventuală preluare a Lukoil: Importantă este rafinăria, nu ponderea benzinăriilor

Potrivit președintelui, activitatea comercială a Lukoil în România include o rafinărie și aproximativ 100 de benzinării, ponderea acestora din urmă nefiind foarte importantă.

„Importantă este rafinăria. În acest moment ea este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. După cum se vede, faptul că ea este închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință.

Președintele a precizat că riscul ca rafinăria să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei nu există.

„Nu există riscul ca ea să fie preluată de cineva, o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii care au un interes strategic. (…) Bineînțeles că există un interes ca ea să fie preluată, însă nimic nu ne obligă să ne grăbim cu acest proces”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că „există și varianta, care are nevoie de un cadru normativ special, (…) ca pe o perioadă limitată ea să fie preluată de statul român”.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii asupra Lukoil și filialelor sale urmăresc blocarea veniturilor care alimentează economia de război a Rusiei. Deși în România nu se folosește țiței rusesc, activitățile ar putea fi afectate, întrucât sancțiunile americane se aplică tuturor entităților controlate în proporție de cel puțin 50% de companiile vizate. În aceste condiții, autoritățile române trebuie să decidă dacă permit vânzarea activelor, intervin direct sau continuă activitatea, asumându-și riscurile generate de sancțiuni.