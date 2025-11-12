Nicușor Dan explică de ce s-a aflat din presa internațională despre retragerea trupelor SUA din România

Șeful statului a spus miercuri că, în ceea ce privește retragerea americanilor, a fost o înțelegere între oficiali români și cei americani, imediat ce decizia a fost luată.

„A fost o decizie că vom comunica simultan. Au fost relativ puțini oficiali români care au știut. S-a întâmplat că pe circuitul dintre administrația americană și Congres, această informație s-a scurs și bineînțeles că orice jurnalist abia așteaptă să dea o știre și a dat-o și atunci am reacționat coordonat cu partea americană”, a declarat Nicușor Dan.

El spune că „nu a fost vreo greșeală a cuiva din statul român”.

Informația cu privire la retragerea unor trupe americane din România a fost publicată initțial de Kyiv Post, care a citat surse americane și europene. Ulterior, MApN a emis un comunicat în care a confirmat retragerea parțială.