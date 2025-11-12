Nicușor Dan despre pensionarea magistraților: „Nu e corect ca cineva care a muncit 25 de ani să afle brusc că va ieși la pensie peste 15 ani”

Președintele Nicușor Dan a discutat despre reforma sistemului de pensionare a magistraților, înaintea întâlnirii cu reprezentanții acestora, subliniind importanța echilibrului dintre interesul public și drepturile profesionale.

„ În ceea ce privește vârsta de pensionare, sunt mai multe aspecte de discutat. Faptul că este benefic pentru societate ca această vârstă să fie mai înaintată și ca, într-un anumit orizont de timp, să ajungă la 65 de ani, cred că asupra acestui lucru putem fi de acord. Pe de altă parte, așa cum am spus și anterior, încercând să nu fiu populist, ci corect, trebuie recunoscut că aceasta este o meserie în care oamenii au muncit mult mai mult decât omologii lor din alte țări europene. Legile sunt adesea proaste, instituțiile evită să ia decizii, iar magistrații ajung să-și asume singuri responsabilități uriașe. De ce să semnez eu, riscând ca a doua zi să vină Curtea de Conturi sau DNA-ul peste mine? Mai bine trimit un proces în instanță.”

El a recunoscut că tema este una sensibilă și a pledat pentru o soluție echitabilă, care să nu descurajeze specialiștii din justiție.

Magistrații români muncesc mai mult decât omologii europeni

Nicușor Dan a declarat că profesia de magistrat implică un efort considerabil mai mare comparativ cu alte țări europene.

El a explicat că „magistrații români au muncit mult mai mult decât analogii lor din Spania, Elveția sau Croația, din cauza legilor imperfecte și a birocrației excesive”.

Președintele a adăugat că nu este corect ca persoanele aflate aproape de pensionare, după decenii de muncă, să fie nevoite să își prelungească brusc activitatea cu încă 15 ani: „De aceea, nu este corect ca cineva care a muncit atât de mult, știind că mai are doi ani până la pensie, după 25–27 de ani de muncă, să afle brusc că va ieși peste 15 ani. E nevoie să echivalăm efortul făcut.”

O soluție graduală și echitabilă

Liderul de stat a propus o formulă de tranziție progresivă, prin care numărul de ani rămași până la pensie să fie dublat: „Dacă mai are 3 ani, să mai facă 6. Dacă mai are 4, să facă 8”, a explicat el.