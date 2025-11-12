Nicușor Dan, despre propunerile ICCJ: Să fie în amandouă sensurile, că m-am văzut și eu beștelit

Nicușor Dan a fost întrebat despre codul de conduită propus de ICCJ pe care să și-l asume instituțiile statului, astfel încât justiția să nu mai fie atacată.

„Sunt absolut de acord, dar cred că trebuie să fie amândouă sensurile. M-am văzut și eu beștelit de câțiva magistrați zilele trecute fără să am nicio vină. Eu cred că dimpotrivă, am încercat să fiu echilibrat în a rezolva această problemă a societății. Niciodată nu strică să mai spui ceva explicit, deși lucrurile sunt scrise implicit. Sunt mai multe decizii ale Curții Constituționale care vorbesc de raporturile de putere. Dar niciodată nu strică să explicităm niște lucruri și cred că ar fi util ca pe acest subiect sensibil și unii, și alții să fie mai ponderați în manifesterile lor publice. Pe conținut o să vedem. De principiu, orice formă de propunere într-un dialog între parții e binevenită”, a spus DAn.

În privința fidelizării magistraților, dincolo de discuția actuală privind pensiile, Dan nu consideră că este nevoie de o altă discuție privind salariile magistraților și acordarea unor compensații, așa cum propune ICCJ.

„E prima oară că aud subiectul ăsta în spațiul public. Așa, de principiu, eu cred că este un echilibru la acest moment în ceea ce privește salariile. Adică ele sunt mult mai mari decât alte categorii profesionale. Pe de altă parte, asta se întâmplă peste tot în lume pentru că trebuie să dai judecătorului, care poate să judece la un moment dat dosare de zeci de milioane de euro, să-i dai și confortul și să-l oprești de la tentația de a nu judeca corect. Putem să avem discuția asta, dar nu cred că este urgentă în momentul ăsta”, a mai spus Dan,.