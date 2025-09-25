Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua / Dan nu crede că Bolojan trebuie să demisioneze dacă reformele sunt declarate neconstituționale

Președintele României, despre sondajul care dă AUR cu 40%: Cifra este reală

Cred că cifra este reală, susține președintele Nicușor Dan, întrebat despre sondajul în care AUR ajunge la un scor de 40%.

„Cred că sondajul ăsta este real. Adică nu e doar un sondaj. Sunt mai multe care spun cam același lucru. Deci cred că cifra asta este reală. Nu este o mare iubire față de AUR, așa interpretez eu, ci o dezamăgire, neîncredere față de partidele care au guvernat și guvernează în România”, a spus Nicușor Dan, la Digi24.

El spune că sarcina politicienilor este să recâștige încrederea acestor oameni.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan susține, referitor la anularea alegerilor de anul trceut, că toată lumea a greșit, inclusiv fostul președinte Klaus Iohannis.

Evident că toată lumea a greșit. Inclusiv Klaus Iohannis. Însă, ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când Curtea Constituțională a luat decizia, și președintele, și instituțiile care au fost în CSAT și ulterior Curtea Constituțională au avut curajul să ia o decizie extrem, extrem de, să-i spunem, neobișnuită. Ăla a fost un moment de slăbiciune, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte, foarte curajoasă, pe care trebuie să salutăm”, a spus Nicușor Dan la Digi24.

Dan nu crede că Bolojan trebuie să demisioneze dacă reformele sunt declarate neconstituționale

Președintele Nicușor Dan nu crede că premierul Ilie Bolojan trebuie să demisioneze dacă măsurile de austeritate vor fi declarate neconstituționale.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, dacă măsurile vor fi declarate integral sau parțial neconstituționale, Nicușor Dan s spus: „Deloc. Deloc. Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecții, sesizări de neconstituționalitate. Una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. Curtea Constituțională a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democrație, da? Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică, dar e o chestiune de a interpreta niște texte care sunt scrise în limbajul natural. În limbajul natural poți să ai ambiguități”.

Președintele Dan, întrebat de ce nu a fost la adunarea ONU: Am considerat că e mai bine să fiu în țară

„Am considerat că e mai bine să fiu în țară”, a spus președintele Nicușor Dan, întrebat de ce nu a participat la ședința Adunării Generale a ONU.

Întrebat joi seara, la Digi24, de ce nu a participat la recenta adunare generală a ONU, la care s-a vorbit despre Ucraina și Republica Moldova, Nicușor Dan a spus: „Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă, a avut o delegație condusă de doamna ministru de Externe. În toate, cum să le spun, secțiunile acestei conferințe, România și-a exprimat punctul de vedere.

Nicușor Dan anunță că desecretizarea CSAT-ului din 6 decembrie va avea loc „la momentul oportun”

Președintele Nicușor Dan a declarat că România deține informații și investigații în curs care susțin anularea alegerilor din 2024 și a menționat că Călin Georgescu nu a fost un fenomen izolat.

„Eu vă dau exemplul unui raport al serviciilor secrete ale Marii Britanii, care a fost, dacă nu mă înșel, publicat în iulie anul acesta, în orice caz, vara asta. Și în care spune că au identificat trei sau patru, e public, în care spune că au identificat trei sau patru grupuri de acțiune ruse care au făcut niște fie acțiuni de atac cibernetic pe niște structuri, fie acțiuni de dezinformare, în anii 2014, 2017, 2020, 2022 și raportul serviciilor britanici a venit în 2025”, a spus președintele, joi, la Digi24.

Nicușor Dan, despre Strategia de Securitate Națională: O să țină cont de provocările actuale

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială lucrează la o nouă strategie de securitate națională, care urmează să fie prezentată Parlamentului în termenul legal de șase luni de la învestire.

„Este o obligație legală pe care orice președinte o are să o facă, înseamnă parlamentului în șase luni de la investire, mai avem două luni, se lucrează la ea, adică este o consultare cu toate instituțiile, astfel încât documentul să fie unul care să țină cont de provocările actuale”, a spus Dan, joi, la Digi 24 despre Strategia de Securitate Națională.

Nicuşor Dan, despre dezinformare: Suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei

Preşedintele României Nicuşor Dan spune că în ceea ce priveşte securitatea cbernetică România stă bine, dar că pe zona de dezinformare „suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei”.

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit joi seara la Digi24 de securitatea cibernetică. El aminteşte că în raportul parchetului general se arată că în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe diferite structuri ale statului român.

Dan, despre partidele suveraniste: Direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24 că există dovezi parțiale care indică faptul că unele partide suveraniste din România acționează în concordanță cu interesele Federației Ruse.

„Parchetul general a venit cu un set de dovezi, care trebuie încadrate într-un peisaj mai amplu, din care câteva piese sunt și n-au fost făcute publice, alte piese nu sunt. Dar evident că este una din preocupările pe care le am”, a spus președintele Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontierele Ucrainei: „Sunt extrem de mici”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că şansele ca un conflict militar să se extindă în afara graniţelor Ucrainei sunt extrem de mici, în acest moment.

„Sigur că în momentul în care tu trimiţi drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că este un incident care poate să degenereze”, a spus Nicuşor Dan, care a adăugat că sub presiunea Rusiei vede „o întărire a solidarităţii europene”

Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua

„Ei au pornit un război informațional asupra lumii occidentale, încercând, dacă se poate, unde se poate, să impună, să ajute la o conducere care să-i fie favorabilă, inclusiv România 2024, sau, dacă nu, cel puțin, să sădească neîncrederea populației în modelul democratic occidental”, a declarat Dan, joi seara, la Digi24.

„E o chestiune de, unu, de securitate pentru Europa, și doi, o chestiune de ordine internațională, care a adus pace și prosperitate. Și atunci, Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la deciziile pe care, într-o societate democratică, populația le ia”, a adăugat președintele.

Totodată, el a exclus, cel puțin în prezent, posibilitatea ca Rusia să atace direct NATO, dar a avertizat că provocările hibride vor continua. „Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua. Sunt multe neajunsuri, dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonăm modelul democratic”, a conchis Dan.