Președintele Nicușor Dan nu crede că premierul Ilie Bolojan trebuie să demisioneze dacă măsurile de austeritate vor fi declarate neconstituționale.
Dan nu crede că Bolojan trebuie să demisioneze dacă reformele sunt declarate neconstituționale
Cosmin Pirv
25 sept. 2025, 22:17, Politic

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, dacă măsurile vor fi declarate integral sau parțial neconstituționale, Nicușor Dan s spus: „Deloc. Deloc. Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecții, sesizări de neconstituționalitate. Una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. Curtea Constituțională a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democrație, da? Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică, dar e o chestiune de a interpreta niște texte care sunt scrise în limbajul natural. În limbajul natural poți să ai ambiguități”.

El spune că este vorba de bună-credință, „nimeni nu e nebun să trimită la Curtea Constituțională texte care sunt neconstituționale”.

„Deci a fost o absolută bună credință a Guvernului și a Coaliției. Dar se întâmplă în viață, în știința juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal și constituțional să nu fie”, a spus șeful statului.