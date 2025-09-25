Nicușor Dan anunță că desecretizarea CSAT-ului din 6 decembrie va avea loc „la momentul oportun”

„Eu vă dau exemplul unui raport al serviciilor secrete ale Marii Britanii, care a fost, dacă nu mă înșel, publicat în iulie anul acesta, în orice caz, vara asta. Și în care spune că au identificat trei sau patru, e public, în care spune că au identificat trei sau patru grupuri de acțiune ruse care au făcut niște fie acțiuni de atac cibernetic pe niște structuri, fie acțiuni de dezinformare, în anii 2014, 2017, 2020, 2022 și raportul serviciilor britanici a venit în 2025”, a spus președintele, joi, la Digi24.

„Ca președinte al României, sunt la curent cu faptul că există cercetări în curs care, într-un timp mai lung sau mai scurt, fiecare dintre ele vor da alte rezultate. În orice caz, acest material este foarte consistent și în sfârșit dă dovezi clare pe partea de influență de manipulare electronică a Rusiei în alegerile din noiembrie 2024”, continuă Dan.

Acestea a menționat că desecretizarea ședinței CSAT din 6 decembrie se va realiza la „momentul oportun”, cel mai probabil „în câteva luni”.

Nicușor Dan a mai declarat: „Tik Tok, o rețea socială foarte, foarte mare, deținută de statul chinez și spune a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia”.

Privind o potențială susținere a lui Călin Georgescu de către instituții ale statului, Dan a spus: „Ce pot să-ți spun în momentul acesta este că Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani. El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme. La un moment dat, în spatele lui s-au aliniat niște oameni, privați”.