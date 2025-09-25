Nicușor Dan admite influența SRI în deciziile din domeniul politic și economic

Nicușor Dan admite la Digi 24 că SRI a avut ingerințe în viața politică și economică a țării, în contextul în care a fost rugat să comenteze cum își explică interesul publicului român pentru conducerea SRI și SIE.

„S-o spunem foarte direct, am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român.

Bineînțeles, noi trebuie să facem două lucruri.

Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase… pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu anumite fenomene sociale, să dispară, iar un director civil trebuie să fie garanția pentru lucrul ăsta”, a spus acesta.

„Lazurcă este o persoană în care am încredere”

Întrebat când vom afla nominalizările pentru cele două servicii, Nicușor Dan a răspuns:

„La momentul oportun. Pentru că este un dialog care este între între președinte și partidele din coaliție, între partidele din coaliție între ele și la momentul în care această discuție nu se va suprapune cu alte discuții care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea și o vom tranșa”.

Două nume sunt vehiculate în spațiul public pentru șefia SRI și SIE: al avocatului Gabriel Zbârcea și, respectiv, al lui Marius Lazurcă, pentru care, de altfel, Nicușor Dan a semnat și decretul de rechemare din postul de ambasador al României în Mexic, la finalul mandatului de patru ani.

Pentru mai mult context, în momentul rechemării lui Lazurcă din Mexic, Nicușor Dan a fost întrebat la Antrena 3 dacă l-a chemat pentru șefia SIE.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a spus atunci Dan, care a adăugat: „Lazurcă este o persoană în care am încredere, o cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”.

Nicușor Dan și-a păstrat atitudinea secretoasă și în discuția din această seară de la Digi, când, presat să confirme numele, a răspuns sec: „Înțelegeți doar că în momentul potrivit, discuția între mine și partide va avea loc, mai mult de atât nu pot să spun”.