Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis

„Evident că toată lumea a greșit. Inclusiv Klaus Iohannis. Însă, ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când Curtea Constituțională a luat decizia, și președintele, și instituțiile care au fost în CSAT și ulterior Curtea Constituțională au avut curajul să ia o decizie extrem, extrem de, să-i spunem, neobișnuită. Ăla a fost un moment de slăbiciune, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte, foarte curajoasă, pe care trebuie să salutăm”, a spus Nicușor Dan la Digi24.

El susține că în acest moment „față de inocența noastră din decembrie 2024, noi suntem într-un moment în care, în primul rând, conștientizăm acest război hibrid, care era cumva teoretic pentru noi”.

Șeful statului spune că sunt și dovezi externe ale atacului informațional: „Avem rapoarte ale serviciilor de informații din Franța, Spania, Marea Britanie, avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Uniunii Europene, care spun toate că avem de a face cu un atac informațional al Rusiei pe țările europene, inclusiv unele spun explicit numele României. Deci astea sunt fapte dovedite”.