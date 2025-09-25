Președintele României, despre sondajul care dă AUR cu 40%: Cifra este reală

„Cred că sondajul ăsta este real. Adică nu e doar un sondaj. Sunt mai multe care spun cam același lucru. Deci cred că cifra asta este reală. Nu este o mare iubire față de AUR, așa interpretez eu, ci o dezamăgire, neîncredere față de partidele care au guvernat și guvernează în România”, a spus Nicușor Dan, la Digi24.

El spune că sarcina politicienilor este să recâștige încrederea acestor oameni.

„Asta este evaluarea mea. Este într-o foarte mică măsură ideologie, este neîncredere și căutarea unei alternative care e absolut legitimă pentru niște oameni care văd încă corupție, care văd instituții care nu lucrează pentru oameni, care nu văd încă o perspectivă economică și e sarcina noastră să găsim soluții la toate lucrurile astea și oamenii să simtă că lucrăm pentru ei”, a mai explicat șeful statului.