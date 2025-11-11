Radu Marinescu spune că nu a primit plângerea împotriva Oanei Gheorghiu

„Am observat în această dimineață punctul de vedere a domnului președinte Nicuşor Dan, pe care eu îl apreciez ca fiind un punct de vedere care reflectă situația momentului. Și anume că declarația doamnei vicepremier a fost, cred că dânsul l-a spus nefericită, poate hiperbolică, poate, eu știu, într-o notă emoțională, și că reacția CSM-ului, din câte înțeleg, nu întrunește o finalitate prin neacordarea avizului de către domnul președinte”, a spus Radu Marinescu, la Digi24.

Întrebat dacă a ajuns plângerea penală la el, ministrul a spus: „Nu, după cum am spus, mă aflu în străinătate, nu am participat la adoptarea unei decizii sau la semnarea acestei plângeri”.

El susține că, în calitate de ministru, are obligația la „prudență și, de aceea, nu vreau să comentez asupra demersului de sesizare a organelor de urmărire penală, asupra temeiniciei sale”.

„Pentru această plângere penală, nu am participat la discuții și nu am acordat un vot într-un sens sau într-altul și, evident, vă repet, nu am scernat această plângere”, a adăugat el.

Reacția președintelui

Consiliul Superior al Magistraturii a cerut anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarațiile acesteia despre pensiile speciale. Oana Gheorghiu este acuzată de incitare la violenţă, ură sau discriminare.

„Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”, a transmis CSM.

Președintele Nicușor Dan a comentat marți dimineață scandalul declanșat de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu la adresa magistraților, calificându-le drept „nefericite”, în timp ce despre reacția CSM a spus că este „exagerată”.

”Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare (…) Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a declarat președintele.