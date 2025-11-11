Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu: „Reacția CSM e exagerată, nu voi semna urmărirea penală”

Președintele Nicușor Dan a comentat marți dimineață scandalul declanșat de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu la adresa magistraților, calificându-le drept „nefericite”.

Totodată, șeful statului a apreciat că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a depus plângere penală împotriva acesteia, este „exagerată”.

CSM a acuzat-o pe vicepremier de instigare la ură, discriminare și violență, solicitând declanșarea urmăririi penale. Cererea urmează să ajungă la președinte pentru semnătură, însă Nicușor Dan a transmis ferm că nu va aproba procedura.

”Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare (…) Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a declarat președintele.

Sursă video: Realitatea Plus