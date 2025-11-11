Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu: „Reacția CSM e exagerată, nu voi semna urmărirea penală”

Nicușor Dan consideră că reacția CSM la declarația Oanei Gheorghiu este exagerată și anunță că nu va semna cererea de urmărire penală.
Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO
Daniel Băluță: Bucureștiul are zone care arată ca după bombardamente. Trebuie proiecte reale de regenerare urbană
Buzoianu anunță că se ia în calcul extinderea RetuRO în mediul rural: Trebuie să dăm aceleași oportunități și oamenilor din rural să recicleze în aceleași condiții”
Câți bani vor fi economisiți prin reorganizarea Romsilva? Răspunsul Dianei Buzoianu
Daniel Băluță promite investiții masive în Capitală: „Am demonstrat că fac ceea ce spun”
Bianca Popa
11 nov. 2025, 08:49, Politic

Președintele Nicușor Dan a comentat marți dimineață scandalul declanșat de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu la adresa magistraților, calificându-le drept „nefericite”.

Totodată, șeful statului a apreciat că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a depus plângere penală împotriva acesteia, este „exagerată”.

CSM a acuzat-o pe vicepremier de instigare la ură, discriminare și violență, solicitând declanșarea urmăririi penale. Cererea urmează să ajungă la președinte pentru semnătură, însă Nicușor Dan a transmis ferm că nu va aproba procedura.

”Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare (…) Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a declarat președintele.

 

Sursă video: Realitatea Plus