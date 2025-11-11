Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din Asociația „Dăruiește Viață”

UPDATE: Oana Gheorghiu respinge acuzațiile de incompatibilitate.

Oana Gheorghiu susține că s-a autosuspendat din toate funcțiile executive în Asociația „Dăruiește Viață” înainte de numirea în Guvern și că activitatea sa publică respectă integral legea.

Știrea inițială: „Una dintre noi a ales să apere drepturile și interesele cetățenilor în guvern, iar cealaltă a rămas să apere interesele oamenilor în asociația «Dăruiește Viață». Decizia Oanei însă a pus «Dăruiește Viață» într-o situație vulnerabilă pe care i-am comunicat-o. Nu este o incompatibilitate care să nu fie legală. Este dreptul ei legal de a fi membru în guvernul României și, de asemenea, dreptul ei legal de a rămâne și membră într-un ONG cu drept de vot. Este însă o incompatibilitate pe care a creat-o în fața celor care susțin asociația «Dăruiește Viață», în fața celor care ne-au ajutat să construim un asemenea proiect măreț”, a explicat Carmen Uscatu la postul de televiziune Digi24.

Ea a precizat că, după anunțul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, unii sponsori ai asociației au solicitat clarificări privind rolul acesteia în organizație.

Întrebată dacă i-a cerut Oanei Gheorghiu să se retragă din Adunarea Generală a asociației, Carmen Uscatu a confirmat acest lucru, spunând că așteaptă un răspuns.

„I-am cerut acest lucru într-un mod informal, i-am cerut acest lucru și într-un mod formal. Aștept ca săptămâna viitoare Oana să-mi comunice ce a decis în această privință”, a declarat Uscatu.

De asemenea, aceasta a precizat că nu a fost consultată în prealabil cu privire la decizia de numire a Oanei Gheorghiu în Guvern.

„Nu m-a consultat, dar consider că era normal să avem o discuție, pentru că am construit împreună această organizație și este vorba despre încrederea pe care oamenii ne-au dat-o. Respect decizia ei, a fost o decizie personală, dar ne-a luat pe nepregătite”, a spus cofondatoarea „Dăruiește Viață”.