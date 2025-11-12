Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”

Scandalul iscat între Carmen Uscatu și Oana Gheorghe, fondatoarele proiectului „Dăruiește viață”, începe să-și întindă tentaculele și în societatea civilă. Tot mai mulți se poziționează fie de o parte, fie de alta a acestei ecuații turbulente, în care nimeni nu are de câștigat nimic.

Actrița Oana Pellea reacționează pe contul ei de socializare, spunând că s-ar fi așteptat ca acest parteneriat al celor două să nu degenereze.

Actrița mai spune că tot acest diferend poate declanșa reacții în donatorii voluntari ai proiectului, printre care se numără și ea și ar trebui ca ambele să se situeze deasupra intereselor sau a politicii.

„M-aș fi așteptat să iei atitudine”

Într-o postare echilibrată și rațională, actrița o scoate la tablă pe Carmen Uscatu, cerându-i o schimbare de atitudine.

Oana Pellea consideră că toate aceste neînțelegeri dintre cele două foste partenere de proiect se puteau rezolva printr-o discuție privată:

„Carmen Uscatu, draga mea…

Toată lumea are dreptul la liberă exprimare dar cred că se putea rezolva totul în cadrul unui dialog privat.

Când Oana Gheorghiu este acuzată, fără argumente, din toate părțile…m-aș fi așteptat să iei atitudine, să depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l-ați avut și sper în continuare să-l aveți…”, scrie Oana Pellea.

„Am recăpătat speranța că mai există oameni cinstiți”

Actrița mai spune, în continuare, că proiectul celor două a fost o poveste frumoasă, care a demontat mitul că nu mai există oameni cinstiți.

„V-am susținut pe amândouă, am susținut “DĂRUIEȘTE VIAȚA” și susțin în continuare acest minunat demers. Pe lângă scopul de a construi un spital, cel mai tare m-am bucurat că ne-ați demonstrat că ÎMPREUNĂ puteți (putem) să faceți (facem) lucruri importante.

Într-o societate divizată, ca a noastră, existența voastră ca ECHIPĂ a fost o gură de aer proaspăt, am recăpătat speranța că mai există oameni cinstiți, că societatea civilă mai are un cuvânt de spus…

Vă rog, demonstrați-ne că a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politică, etc.

Vă sărut pe amândouă și am speranța că o discuție privată poate rezolva frumos tot!

Mulțumesc”.