Carmen Uscatu, cofondator Dăruiește Viața: I-am propus Oanei Gheorghiu rolul de președinte onorific

Carmen Uscatu a spus că i-a cerut colegei sale să se retragă din poziția de membru cofondator cu drept de vot al Fundației Dăruiește Viața.

„Nu i-am propus să se retragă (…) I-am propus rolul de președinte onorific (…) ar fi independent în fața sponsorilor (…) aștept un răspuns din partea ei (…) i-am propus rolul în baza unui document oficial pe care i l-am adresat ieri (luni, 10 noiembrie n.r.)”, a explicat Carmen Uscatu, marți, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Potrivit lui Uscatu, incompatibilitatea pune fundația într-o stare de vulnerabilitate în ceea ce privește finanțările campusului medical. Este vorba despre regulile pe care anumiți sponsori le au.

Ca urmare, unii sponsori ar putea înceta să mai doneze unei organizații care este percepută ca fiind lipsită de independentă deoarece unul dintre membrii ei este implicat politic

În privința nominalizării pentru funcția de vicepremier, Carmen Uscatu susține că Oana Gheorghiu nu s-a consultat cu ea.

„Am aflat cu puțin timp înainte de anunțul de la Guvern (…) am fost înștiințată de Oana Gheorghiu”, a dezvăluit Uscatu adăugând că „nu doresc să comentez mai mult decât am făcut”, răspunzând la întrebarea dacă dorește să preia fundația.